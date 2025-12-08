רכב דהר לעבר המפגינים בכביש 4, פצע נער - ונמלט מהמקום

רכב שדהר מוקדם יותר הערב (שני) לעבר מפגינים חרדים בסמוך למחלף גהה בכביש 4, פגע בנער בן 16 ופצע אותו באורח בינוני עם חבלות בראש ובגפיים - ואז נמלט מהמקום. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים בילינסון. הנהג החשוד נעצר וכן נהג אופנוע שחשוד בדריסה אחרת גם כן. ההפגנה כידוע, נגד חוק הגיוס - ברקע הדיונים בו.

חובשי רפואת חירום סיפרו: "היינו בסמוך למחלף שאזרחים קראו לנו ואמרו שנער נפגע מרכב. כשהגענו ראינו נער כבן 16 כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו באמבולנס מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר יציב".

כזכור, ועדת החוץ והביטחון בכנסת הצביעה אתמול בעד קידום חוק הגיוס לפי נוסחו הנוכחי. זאת לאחר שבשבוע שעבר יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, זימן את חבריה לסדרת דיונים חריגים, שיתקיימו גם בהמשך השבוע. במהלך הדיון עלו שאלות על שילובם של בני ישיבות בגיוס לצה"ל, ועל הסעיף בחוק שקובע מי נחשב תלמיד ישיבה.

לפי סעיף 27א'

בתוך כך נזכיר כי אמש פורסמו ב-i24NEWS תיעודים של ביסמוט, שהגיע בסוף השבוע לביתו של הפוקד החרדי יוסי רונזבויים. הוא דיבר מול פוקדים חרדים והתייחס לחוק הגיוס המוצע. בדבריו התייחס ביסמוט לנוסח חוק הגיוס שמתואם עם החרדים ואמר, "אי אפשר להכריח אנשים להתגייס, גם אם לא יבואו - אי אפשר להכניס אנשים לכלא כי אין מספיק מקום, זה קשקוש בלבוש".