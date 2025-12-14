יביא לירידת מחירים? צניחה במכירות הדירות בישראל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ראשון) נתונים, לפיהם ברבעון השלישי של השנה - החודשים אוגוסט עד אוקטובר - נמכרו 19,870 דירות; ירידה לעומת אשתקד של 16.7% במכירת דירות חדשות ושל 8.7% בדירות יד שנייה.

לפי הנתונים, הירידה בשוק דירות היד שנייה משמעותית עוד יותר אל מול הרבעון הקודם ועומדת על 18.6%.

לפי הלמ"ס, בשוק הדירות החדשות הובילו את המכירות בחודש אוקטובר תל אביב, נתניה וחיפה ובשוק היד שנייה כיכבו במכירות חיפה, ירושלים ובאר שבע. בכל חודש אוקטובר נמכרו 4,650 דירות - מתוכן 41% דירות חדשות ומהן קרוב למחצית בסבסוד ממשלתי.

בתוך כך מלאי הדירות בידי הקבלנים עומד על 83,580 - מה שצפוי להמשיך וללחוץ את המחירים כלפי מטה. 31.8% ממלאי הדירות שנותרו למכירה במחוז תל אביב וכ-24% במחוז מרכז. מבין הערים שאינן נמנות על הערים הגדולות המובילות במספר הדירות החדשות למכירה - לוד, באר יעקב, רעננה, אופקים וקרית גת. משך הזמן הממוצע למכירת דירה, על פי הלמ"ס, נכון לאוקטובר: 29.2 חודשים.