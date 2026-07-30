סערה בפתח תקווה: נאשם בפרשת רצח ימנו זלקה צפוי לשוב לספסל הלימודים

סערה בבית ספר תיכון בפתח תקווה בעקבות הידיעה כי קטין הנאשם בפרשת הרצח של ימנו זלקה ז"ל צפוי לשוב לספסל הלימודים. הורי התלמידים במוסד החינוכי הביעו תדהמה מול המהלך ודורשים למנוע את חזרתו של הנאשם לבית הספר.

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הרקע לסערה הוא כתבי האישום שהגישה הפרקליטות נגד 16 קטינים בעקבות אירוע האלימות הקשה מערב יום העצמאות. על פי כתב האישום, זלקה ז"ל הותקף ונדקר למוות מחוץ לסניף פיצה שבו עבד, לאחר שביקש מהנאשמים לחדול מלהתיז תרסיס שלג.

הדוקר המרכזי הואשם ברצח באדישות, בעוד יתר הנערים נאשמים בחבלה בכוונה מחמירה ובשיבוש הליכי משפט.

בעת הגשת כתבי האישום במאי, מפרקליטות מחוז מרכז נמסר: "מסוכנותם זועקת, לאחר שתקפו בפראות ובאכזריות את זלקה ז"ל והוא נדקר בשל עניין של מה בכך. בגין עבירת רצח באדישות, לבית המשפט סמכות להטיל על הדוקר עונש מאסר עולם ואילו על שאר הקטינים עונשי מאסר כבדים, ואנו נפעל כמיטב יכולתנו למיצוי הדין עמם".