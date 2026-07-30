סערה בפתח תקווה: נאשם בפרשת רצח ימנו זלקה צפוי לשוב לספסל הלימודים

הורים בתיכון בעיר המומים ודורשים למנוע את חזרתו של קטין הנאשם בפרשת הרצח • בעת הגשת כתבי האישום במאי, מפרקליטות מחוז מרכז נמסר: "מסוכנותם זועקת, נפעל כמיטב יכולתנו למיצוי הדין עמם"

שני ויצמן
שני ויצמן ■ כתבת גוש דן ומרכז
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2 דקות קריאה
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גרפיטי לזכר בנימין ימנו זלקה, 28.04.2026
גרפיטי לזכר בנימין ימנו זלקה, 28.04.2026לירן מולדובן / פלאש 90

סערה בבית ספר תיכון בפתח תקווה בעקבות הידיעה כי קטין הנאשם בפרשת הרצח של ימנו זלקה ז"ל צפוי לשוב לספסל הלימודים. הורי התלמידים במוסד החינוכי הביעו תדהמה מול המהלך ודורשים למנוע את חזרתו של הנאשם לבית הספר.

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"הם מחכים לי בחוץ": הקלטות מהדקות האחרונות בחייו של ימנו זלקה ז"ל לפני הרצח"
"הם מחכים לי בחוץ": הקלטות מהדקות האחרונות בחייו של ימנו זלקה ז"ל לפני הרצח"i24NEWS

הרקע לסערה הוא כתבי האישום שהגישה הפרקליטות נגד 16 קטינים בעקבות אירוע האלימות הקשה מערב יום העצמאות. על פי כתב האישום, זלקה ז"ל הותקף ונדקר למוות מחוץ לסניף פיצה שבו עבד, לאחר שביקש מהנאשמים לחדול מלהתיז תרסיס שלג.

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הדוקר המרכזי הואשם ברצח באדישות, בעוד יתר הנערים נאשמים בחבלה בכוונה מחמירה ובשיבוש הליכי משפט.

" "לכל המדינה קפא הדם מהרצח של אחי - רק לפרקליטות לא אכפת": תגובת אחיו של ימנו זלקה לכתבי האישום
" "לכל המדינה קפא הדם מהרצח של אחי - רק לפרקליטות לא אכפת": תגובת אחיו של ימנו זלקה לכתבי האישום

בעת הגשת כתבי האישום במאי, מפרקליטות מחוז מרכז נמסר: "מסוכנותם זועקת, לאחר שתקפו בפראות ובאכזריות את זלקה ז"ל והוא נדקר בשל עניין של מה בכך. בגין עבירת רצח באדישות, לבית המשפט סמכות להטיל על הדוקר עונש מאסר עולם ואילו על שאר הקטינים עונשי מאסר כבדים, ואנו נפעל כמיטב יכולתנו למיצוי הדין עמם".

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