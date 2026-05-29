תבל שבתאי בת ה-23, שנהרגה בחודש שעבר במהלך טיול ביפן, הייתה אמורה לסיים בקרוב את המסע הגדול שעליו חלמה במשך שנים. אחרי כמעט 11 חודשים של טיול במזרח - בתאילנד, הפיליפינים, לאוס ווייטנאם, נותר לה רק יעד אחד אחרון: יפן.

שם, אחרי חודשים ארוכים של געגועים, הייתה אמורה לפגוש את אמה ולהתאחד איתה מחדש. ביום שישי, בתחילת חודש מאי, שלחה תבל את ההודעה האחרונה לאמה: "לא אהיה זמינה אמא, אל תדאגי". לאחר מכן יצאה לטרק קצר באזור הר אסאהי, אחד מאתרי הטיולים המוכרים ביפן.

אלא שבאותם ימים שררו באזור תנאי מזג אוויר קשים, חורפיים ובלתי צפויים. השעות חלפו, הקשר נותק, והדאגה הלכה וגברה. אחרי ימים ארוכים של חיפושים התקבלה הבשורה הקשה: תבל נמצאה ללא רוח חיים.

אמה, מלכה, שהביאה את תבל לעולם בגיל 44 וגידלה אותה כבת יחידה, מספרת כעת לראשונה על האובדן הכבד. כעת נותרו רק התמונות, הזיכרונות, וההודעה האחרונה שנשלחה מההר, רגע לפני שהמסע הסתיים באופן שאיש לא יכול היה לדמיין.

"בערך שבועיים לפני כל הדבר הזה תבל שלחה תרמיל עם מתנות ומזכרות ומכתב ובו כתבה: ׳חזק, לחיות חזק, כמה שאפשר, לפני שיגמר הזמן׳", סיפרה מלכה, "נכנסתי למקום העצוב הזה בבית חולים, ראיתי את הילדה שלי עטופה בקימונו יפני, מאופרת קמעא. נגעתי בה ככל שיכלתי, ביקשתי ממנה סליחה, נפרדתי ממנה - אני בטוחה שהיא שמעה אותי".