בהלה בבת ים: כריש נצפה באחד החופים, המתרחצים פונו מהמים

הכריש זוהה על ידי גולש באחד החופים הדרומיים בעיר • העירייה הורתה על סגירת כל חופי הרחצה בשטחה - על מנת לא לקחת סיכון • אמש נצפה כריש בחופי העיר אשקלון

שלט ״סכנה כרישים״ לאחר שנצפה כריש בחוף יא באשדודאגף החופים בעיריית אשדוד

עיריית בת ים הורתה היום (חמישי) על סגירת כל חופי הרחצה בעיר, לאחר שכריש נצפה באחד מחופי הים בשטחה. צוותי הצלה החלו בפינוי המבלים. החופים יישארו סגורים עד להודעה חדשה.

הכריש, נצפה באחד החופים הדרומיים בעיר. אמש, נצפה כריש גם בחופי העיר אשקלון - שסגרה גם היא את חופי הרחצה בשטחה. העירייה מסרה אז כי "תושבים ומבקרים בחופים מתבקשים להישמע להוראות המצילים, לצאת מהמים ולעקוב אחר ההנחיות. עדכונים נוספים בהתאם לצורך".

בחודש שעבר כריש נצפה בחוף י"א באשדוד. המתרחצים הוצאו מהמים, הונף הדגל השחור בחוף ותצפיות בוצעו גם בחופים הסמוכים. 

