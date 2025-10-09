בהלה בבת ים: כריש נצפה באחד החופים, המתרחצים פונו מהמים

עיריית בת ים הורתה היום (חמישי) על סגירת כל חופי הרחצה בעיר, לאחר שכריש נצפה באחד מחופי הים בשטחה. צוותי הצלה החלו בפינוי המבלים. החופים יישארו סגורים עד להודעה חדשה.

הכריש, נצפה באחד החופים הדרומיים בעיר. אמש, נצפה כריש גם בחופי העיר אשקלון - שסגרה גם היא את חופי הרחצה בשטחה. העירייה מסרה אז כי "תושבים ומבקרים בחופים מתבקשים להישמע להוראות המצילים, לצאת מהמים ולעקוב אחר ההנחיות. עדכונים נוספים בהתאם לצורך".

בחודש שעבר כריש נצפה בחוף י"א באשדוד. המתרחצים הוצאו מהמים, הונף הדגל השחור בחוף ותצפיות בוצעו גם בחופים הסמוכים.