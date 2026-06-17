הומופוביה בדרום: קיצוניים תלשו פוסטרים של הקהילה הגאה במצפה רמון

מתיחות במצפה רמון לקראת מצעד הגאווה והסובלנות השישי שצפוי להתקיים ביישוב ביום שישי בשבוע הבא, ה-26 ביוני. חברי הקהילה הגאה המקומית תלו ברחבי היישוב פוסטרים ומודעות המזמינים את התושבים לקחת חלק באירוע הקהילתי, אך למחרת גילו כי גורמים קיצוניים תלשו והשחיתו את השילוט מלוחות המודעות.

מובילי המצעד הבהירו בעקבות המקרה כי האירוע יתקיים כמתוכנן, חרף ניסיונות ההתנכלות וההומופוביה במרחב הציבורי.

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אירוע הגאווה במצפה רמון, שיינעל השנה את אירועי הגאווה הכלליים בישראל, החל לפני שש שנים כיוזמה מקומית של תושבים ותושבות והפך עם הזמן לחלק בלתי נפרד מהמרחב הציבורי והקהילתי ביישוב. עם זאת, המארגנים מזכירים כי הדרך לקיומו מעולם לא הייתה מובנת מאליה, ובעבר הם אף נאלצו לעתור לבג"ץ כדי להבטיח את קיום מסלול הצעדה המקורי, לאחר שנעשו ניסיונות שונים לצמצם את התוואי שנקבע לאירוע.

המצעד השנה מבקש להפנות זרקור ממוקד אל הפער שבין הנראות הציבורית שהושגה לבין הדרך שעוד נותרה במאבק על שייכות וייצוג בפריפריה, תוך הדגשה של המארגנים כי "אם החופש ייעלם במצפה רמון, הוא לא יישאר גם בתל אביב".

ההתנכלות הנוכחית לשלטי המצעד אינה מקרה מבודד ביישוב, אלא המשך ישיר למתיחות מתמשכת בשנים האחרונות. כך למשל, אשתקד הושלקו ביצים על ידי אלמונים לעבר מרפסת ביתו של צעיר תושב המקום שתלה דגל גאווה, אירוע שהוביל להגשת תלונה במשטרה ולגינוי מצד המארגנים שהבהירו כי "מיעוט קיצוני מבקש להפר את הקהילתיות".

ברקע הדברים, תושבים בקהילה מצביעים על שינוי עמוק באופי היישוב שהחל לפני מספר שנים עם הגעת אוכלוסייה דתית ויצירת אווירה עוינת במרחב הציבורי, שכללה השחתת דגלים בבתים פרטיים, תליית שלטי נגד וקריאות גנאי ברחובות.

החששות בקרב חברי הקהילה התעצמו במיוחד לאחר הבחירות המקומיות, בהן נבחר לראשות המועצה אליה וינטר, חבר הגרעין התורני המקומי, דבר שהעלה בקרב להט"בים מקומיים חשש כבד לעתיד האירועים והביטחון האישי שלהם בעיר.