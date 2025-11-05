פרסום ראשון: חמותו של ארנון בר דוד נחקרה בפרשת השחיתות

גם חמותו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד נחקרה אתמול (שלישי) באזהרה בפרשת השחיתות בארגון, כך נודע ל-i24NEWS.

נציין כי אתמול פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ פרסם ב"מהדורה המרכזית" שגם רעייתו של בר דוד שנעצרה אתמול, וקרובת משפחה נוספת, נחקרו באזהרה, וכי המשטרה מתכננת גל מעצרים נוסף. בנוסף, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אישרה את חקירתו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר בפרשה.

לפרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג נודע כי כבר לפני שנה פנתה המשטרה לבהרב-מיארה, אחרי שמידע שהתקבל כשהאזינו לאדם אחר, העלה כי השר מעורב בפרשה, ולטענת המשטרה - יש ראיות נגד זוהר למעשי שוחד.