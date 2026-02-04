תקיפת נהגי האוטובוס: הצעד החדש שמקדם משרד התחבורה

בעקבות ריבוי מקרי התקיפה האלימה בתוך האוטובוסים, לפעמים של הנהגים עצמם, משרד התחבורה החל להפעיל אפליקצייה מיוחדת שמאפשרת לנהג לשדר מצוקה ולהזמין במהירות מאבטחים למקום.

אירועים אלימים באוטובוסים כבר הפכו לדבר שכמעט שבשגרה. במשרד התחבורה וחברות האוטובוס מנסים להיאבק בתופעה על ידי הגברת הפיקוח, חלון שמפריד בין הנהג לנוסעים - וכעת גם באמצעות אפליקציה ייעודית.

הפיילוט הזה הוכיח את עצמו אמש, כאשר שלושה נערים תקפו נוסע וגנבו את הטלפון הנייד שלו. הנהג הזעיק את המאבטחים שהצליחו להרתיע ולהבריח את הנערים מהמקום. והבוקר, כחלק מהמלחמה באלימות בתחבורה הציבורית, התקיים תרגיל בבאר שבע המדמה סיטואציה אלימה בין נוסע לנהג.

מקרים אלימים כלפי נהגים הם לא תופעה חדשה וכאן כבר תקופה, אך בחודשים האחרונים הנהגים מספרים על עלייה באלימות כלפיהם ועל התעוזה של הנוער שמושפע מ"אתגרי טיקטוק".

הנהגים שנושאים באחריות הכבדה לביטחון הנוסעים ומשתמשי הדרך, סופגים לא פעם יחס מזלזל ופוגעני, כעת הם מקווים כי הפיילוט החדש יצליח לייצר הרתעה. אך ככל הנראה, ללא השפעה חינוכית על בני הנוער שנסחף אחר האתגרים מהרשתות החברתיות, הדרך לשינוי המצב עוד ארוכה.