המסילה המזרחית החדשה נפתחה הבוקר (ראשון), ואיתה התחנות חדרה מזרח, שומרון-טייבה וכוכב יאיר-טירה. הקו, שעתיד להיות "כביש 6 של מסילות הרכבת", יפעל באופן חלקי בשלב זה עד תחנת ראש העין.

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הקו המסחרי עתיד להיות עוקף תל אביב וגוש דן, ויקל עם פתיחתו המלאה על נוסעים שמעוניינים להגיע מדרום הארץ והשפלה לצפון מבלי להיתקע בצוואר הבקבוק של מסילת איילון. אך כאמור, בשלב זה הוא יפעל עד ראש העין, ואמור במידה מסוימת להקל על העומסים במסילת החוף.

נציין כי התחנות החדשות, שצפויות לתת מענה למאות אלפים, הוקמו הרחק מיישובים ובמקביל לכביש 6, למעט תחנת חדרה מזרח, שממוקמת בצמוד לקיבוץ גן שמואל ורחוק מהעיר חדרה.

כאמור, נוסעים שיצטרכו להגיע מהתחנות המזרחיות לתל אביב ומרכז הארץ יצטרכו לבצע החלפה בתחנת ראש העין. לפי רכבת ישראל, ההמתנה להחלפה תעמוד על שבע דקות בלבד "ברוב שעות הפעילות".

הקו יפעל בשלב זה בתדירות נמוכה וחלקית

המסילה המזרחית תפעל בשלב זה בימי ראשון עד חמישי, ללא ימי שישי וצאת השבת, בין השעות 6:00 ועד 21:00. הקו יופעל בתדירות של שתי רכבות בשעה לכל כיוון. על אף שסלילתו החלה כבר ב-2019, הקו לא חשמלי ויופעל בשלב זה, עד סיום עבודות החשמול, על ידי רכבות דיזל, כך שהנסיעה בו תהיה איטית יותר.

השלמת הקו ופתיחת התחנות שוהם-תעופה ואלעד ייתרחשו בשנה הבאה. לפי רכבת ישראל, עם סיום העבודות, יוארכו שעות הפעילות גם לימי שישי ומוצאי השבת.

זמני הנסיעה לתל אביב, לפי משרד התחבורה וכולל החלפה בתחנת ראש העין, צפויים לעמוד על כשעה מתחנת חדרה מזרח, 46 דקות משומרון-טייבה ו-39 דקות מטירה-כוכב יאיר.

שרת התחבורה מירי רגב אמרה כי "משרד התחבורה ממשיך לסגור פערים תחבורתיים, ולחבר את השומרון, השרון והמגזר הערבי לרשת המסילות הלאומית, ומביא בשורה של נגישות, צמיחה והזדמנויות למאות אלפי אזרחים". "זהו עוד צעד למימוש חזון 'מחברים את ישראל' מצפון ועד דרום, מהפריפריה אל מרכזי התעסוקה, ההשכלה והפנאי", ציינה בנוסף.