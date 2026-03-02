15 בני אדם נפצעו בעקבות נפילה של טיל איראני היום (שני) בבאר שבע. גבר כבן 35 נפצע בינוני ועם פציעה מרסיס בראש ו-14 נוספים נפצעו קל, כולם פונו לבית החולים סורוקה. כרגע אין חשש ללכודים, אך הסריקות במקום נמשכים.

בבית החולים סורוקה מסרו כי הוכרז אר"ן 1 ושכל הצוותים בכל התחומים והסקטורים ערוכים ומוכנים לקליטת כלל הפצועים.

פראמדיק מד"א דביר בן זאב סיפר: "התקבלו קריאות רבות במוקד 101 של מד"א על נפילת רסיסים בשכונה. כשהגענו ראינו רחוב עם הרס ונזק לחזיתות הבתים, יצאו אלינו פצועים כשהם מבוהלים וסובלים מפגיעות קלות של רסיסים. פתחנו אזור ריכוז מסודר כדי לבצע מיון מהיר ולהעביר את הנפגעים לבתי החולים בצורה היעילה ביותר".