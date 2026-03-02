15 פצועים בזירה בבאר שבע, אחד מהם במצב בינוני | תיעוד

15 בני אדם נפצעו בעקבות נפילה של טיל איראני היום בבאר שבע • גבר כבן 35 נפצע בינוני ועם פציעה מרסיס בראש ו-14 נוספים נפצעו קל • כולם פונו לבית החולים סורוקה • אין חשש ללכודים, אך הסריקות במקום

זירת הנפילה בבאר שבע, 02.03.26
זירת הנפילה בבאר שבע, 02.03.26תיעוד מבצעי מד"א

15 בני אדם נפצעו בעקבות נפילה של טיל איראני היום (שני) בבאר שבע. גבר כבן 35 נפצע בינוני ועם פציעה מרסיס בראש ו-14 נוספים נפצעו קל, כולם פונו לבית החולים סורוקה. כרגע אין חשש ללכודים, אך הסריקות במקום נמשכים. 

תיעוד דרמטי של הנפילה בבאר שבע

בבית החולים סורוקה מסרו כי הוכרז אר"ן 1 ושכל הצוותים בכל התחומים והסקטורים ערוכים ומוכנים לקליטת כלל הפצועים.

תיעוד דרמטי מהנפילה בבאר שבע לפי סעיף 27א׳

פראמדיק מד"א דביר בן זאב סיפר: "התקבלו קריאות רבות במוקד 101 של מד"א על נפילת רסיסים בשכונה. כשהגענו ראינו רחוב עם הרס ונזק לחזיתות הבתים, יצאו אלינו פצועים כשהם מבוהלים וסובלים מפגיעות קלות של רסיסים. פתחנו אזור ריכוז מסודר כדי לבצע מיון מהיר ולהעביר את הנפגעים לבתי החולים בצורה היעילה ביותר". 

