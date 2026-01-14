טרגדיה: בת 8 חודשים נחנקה למוות משקית בשנתה

מחוז ש"י במשטרה פתחו בחקירה לבירור נסיבות המקרה • חובשי איחוד הצלה: "ביצענו בה פעולות החייאה בסיוע חובשים נוספים ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים" • רופאים נאבקו על חייה, אך נאלצו לקבוע את מותה

i24NEWS 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה