טרגדיה: בת 8 חודשים נחנקה למוות משקית בשנתה
מחוז ש"י במשטרה פתחו בחקירה לבירור נסיבות המקרה • חובשי איחוד הצלה: "ביצענו בה פעולות החייאה בסיוע חובשים נוספים ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים" • רופאים נאבקו על חייה, אך נאלצו לקבוע את מותה
טרגדיה: בת 8 נפטרה הבוקר (רביעי) לאחר שלא התעוררה משנתה, ככל הנראה לאחר שנחנקה משקית שהייתה במיטתה. חוקרי תחנת בנימין במחוז ש"י במשטרה החלו בחקירת נסיבות המקרה.
שמואל ענתבי ודבי פורסטר חובשי איחוד הצלה מסרו: "לדברי בני משפחתה הפעוטה לא התעוררה משנתה. ביצענו בה פעולות החייאה בסיוע חובשים נוספים ולאחר מכן היא פונתה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים הדסה הר הצופים תוך המשך פעולות החייאה כשמצבה מוגדר אנוש". כאמור, בהמשך נקבע מותה בבית החולים.
