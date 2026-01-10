הצבא האיראני מאיים להתערב, חמינאי העלה את הכוננות לרמה הגבוהה ביותר | סיכום השבת

על רקע החרפת המחאות באיראן, הצבא האיראני מאיים שיתערב במידה והמפגינים ימשיכו להשחית את מוסדות המשטר. בתוך כך, המנהיג העליון של חמינאי העלה את הכוננות במדינה - גבוה יותר מאשר במבצע "עם כלביא". ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון ל"אקונומיסט" האמריקני כי הוא מעוניין להפסיק את הסיוע האמריקני לישראל בתוך כעשור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להתבטאויותיו בנוגע להשתלטות על האי גרינלנד, ואמר כי אם הוא לא יעשה זאת - רוסיה או סין יקדימו אותו. שישה ישראלים נפצעו בתאילנד, כאשר האוטובוס בו נסעו היה מעורב בתאונת דרכים. אלפי ישראלים קיבלו הודעת SMS מאיימת בה נכתב: "אנחנו באים, הסתכלו לשמיים בחצות".

המחאות באיראן ממשיכות - הצבא מאיים להתערב

בזמן שההפגנות באיראן ממשיכות להתרחב והמפגינים ממשיכים להשחית את סמלי המשטר - הצבא האיראני איים בתגובה וכי "יגן על תשתיות המדינה". המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי הורה למשמרות המהפכה להשתלט על המחאות במדינה והעלה את רמת הכוננות של הארגון לגבוהה - יותר מימי מבצע "עם כלביא". בתוך כך, יורש העצר הגולה של השאה, רזה פהלווי, קרא לנשיא ארצות הברית דונלד להתערב למען אזרחי איראן: "המשטר רוצה לרצוח מפגינים, אנא ממך, הזמן קריטי".

נתניהו: מעוניין להפסיק את התלות בסיוע האמריקני תוך עשור

ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין אמש (שישי) ל"אקונומיסט" האמריקני, והתייחס בין היתר לתמיכה הכלכלית של ארצות הברית בישראל. בריאיון אמר נתניהו כי הוא רוצה "להפחית את תלותה של ישראל בסיוע צבאי אמריקני לאפס תוך עשור". עוד ציין כי למרות שהסיוע "מוערך מאוד", המדינה "התבגרה" וכלכלתה צומחת בקצב משמעותי.

טראמפ חושף מדוע הם חם על גרינלנד

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש (שישי) לנושא ההשתלטות ורכישת גרינלנד, פעם נוספת לאחר שהודיע בפומבי לראשונה על הרצון לשלוט בשטח לפני חודשים. בדבריו, הודה כי אם לא ישלוט בגרינלנד, "סין או רוסיה יעשו זאת לפנינו". קודם לכן דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי בממשל האמריקני שוקלים להציע תשלומים חד פעמיים לתושבי גרינלנד, כחלק מניסיון לשכנע אותם להתנתק מדנמרק ולהצטרף לארצות הברית.

שישה ישראלים נפצעו בתאונת דרכים בתאילנד, אחד מהם במצב אנוש

חדר המצב של פספורטכארד עדכן היום (שבת) כי שישה ישראלים נפצעו בתאונת דרכים קשה בצ'אנג מיי שבצפון תאילנד, אחד הנפגעים במצב אנוש והיתר בדרגות פציעה חמורות פחות. לפי הדיווח, הישראלים נסעו יחד במיניבוס שהיה מעורב בתאונה, ככל הנראה בדרכם מפאי לצ'אנג מיי. צוותים רפואיים שהוזעקו למקום פינו את פצועים לשלושה בתי חולים באזור.

ההודעה המאיימת שקיבלו אלפי ישראלים

אלפי ישראלים קיבלו היום (שבת) הודעת SMS חשודה, אשר לשונה "אנחנו באים, הסתכלו לשמיים בחצות". ההודעה נשלחה ממספר טלפון עם הקידומת הבינ"ל של בריטניה, אך עדיין לא ידוע מה מקורה האמיתי. על פי ההערכות, ההודעה נשלחה מטעם גורמים איראניים. מערך הסייבר הלאומי הודיע כי מדובר ב"לא יותר מניסיון לייצר תבהלה בציבור".

