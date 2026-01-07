יוסף אייזנטל ז"ל הובא למנוחות: "החזרנו לקב"ה נשמה טהורה"

שמואל, אביו של יוסף אייזנטל בן ה-14 משכונת רמות בירושלים, שנהרג אתמול (שלישי) לאחר שנדרס למוות במהלך הפגנה בעיר, ספד היום לבנו בהלוויתו.

בדבריו תיאר האב את דמותו של יוסי כ"ילד שעשועים" - תלמיד חכם צעיר, אוהב תורה ואדם, שהתאפיין בנתינה, חיוך תמידי ואהבת לימוד יוצאת דופן. הוא סיפר כיצד כבר מגיל צעיר ויתר על כספו כדי לתת צדקה, חילק ממתקים שקיבל לאחרים, והתעקש לסיים סעודות מוקדם כדי לשוב ללימוד.

לדבריו, בחודשים האחרונים זכה יוסי להיכנס לישיבה, צעד שמילא אותו שמחה ותחושת שליחות. "איזה שטייגען ועלייה", תיאר האב, וסיפר כיצד בנו קיבל על עצמו ללמוד מסכת בבא בתרא עשר פעמים, ואף נבחן על עשרות דפים זמן קצר לפני מותו.

האב אמר כי יוסי נהרג "מתוך דבר מצווה", והוסיף: "אנחנו לא שואלים למה. הקב"ה נתן - והקב"ה לקח. החזרנו לו נשמה טהורה". הוא קרא לבני המשפחה, לישיבה ולשכונה להתחזק כל אחד בקבלה קטנה, כדי שמותו של יוסי לא יהיה לשווא.

בנוסף, יושב ראש הישיבה של יוסף, הרב אוירבך מנהיג הפלג הירושלמי וסבו של יוסף ספדו לנער. לאחר מכן החל טקס הלוויה בההתשפות מאות מתושבי רמות.

ברחובות החרדים מנסים להבין מה קרה באירוע אתמול, חברי של יוסף מספרים על כך שהציקו לנהג וזה גרם לו לדהור לעבר הנוסעים, ולאחר מכן יוסף נתקע מתחת לגלגלים ונהר.