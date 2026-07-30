חיילים ושוטרים הותקפו על ידי המון חרדי בשכונת מאה שערים

חיילים בגדוד נצח יהודה ושוטרים הותקפו הלילה (בין חמישי לשישי) על ידי המון חרדי בשכונת מאה שערים, בסיום עצרת קבלת הפנים ל-63 הפורעים שנעצרו במהומות מחוץ לביתו של סגן נשיא בית המשפט העליון נעם סולברג.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

אירוע קבלת הפנים החל בשיירת רכבים שיצאה מרמת בית שמש והגיעה לירושלים, שם חגגו את שחרור העצורים בכיכר השבת. אלא שאז עברו סמוך למקום שלושה חיילים מגדוד נצח יהודה. חלק מהנוכחים באירוע החגיגות הבחינו בהם והחלו ללכת אחריהם, תוך שהם קוראים לעברם ומשליכים עליהם חפצים.

צוות שוטרים שהגיע למקום כדי לחלץ אל החיילים נקלע גם הוא לזעמם של החרדים, שהחלו לצעוד גם בעקבותיהם תוך שהם קוראים לעברם "נאצים החוצה" ומשליכים לעברם חפצים. השוטרים והחיילים הצליחו להימלט מהמקום ללא פגע.

יו"ר מפלגת "ישראל ביתנו" ח"כ אביגדור ליברמן אמר בתגובה: "אל תתפלאו אם לא תשמעו גינוי אחד מצד ממשלת טבח אוקטובר. הם בכיס של אותם משתמטים שתוקפים חיילים ברחובות ירושלים ומכנים אותם "נאצים". ב-27.10 נסלק את ממשלת ההשתמטות ונטפל בפורעים האלו ביד ברזל".