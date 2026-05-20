לילה קטלני בשפלה: נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונת דרכים קשה בין מיניבוס למשאית סמוך לצומת שורק. שלושה נוספים נפצעו קשה, בהם מחוסרי הכרה. ארבעה נפצעו קל. המשטרה הגיע למקום ופתחה בחקירת הנסיבות.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום קבעו את מותם של הנער והצעירה במקום. בנוסף דיווחו על שלושה פצועים קשה: נערה בת 16, מעורפלת הכרה; נער בן 17, בהכרה; וצעירה כבת 20, מחוסרת הכרה. ארבעה נוספים נפצעו קל. כלל הפצועים מפונים לבית החולים.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א מאיר אביבי, סיפר: "קיבלנו דיווח על תאונת דרכים קשה, הגענו למקום במהירות עם אמבולנסים ואופנועי תגובה מידית. ראינו מספר פצועים שוכבים והתחלנו בביצוע מיון ראשוני, אנחנו ממשיכים לטפל ולהעניק טיפול רפואי וסורקים במקום על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים".

ביום שני האחרון אירעה תאונת דרכים קשה בלב תל אביב, כאשר אוטובוס שנסע ברחוב דיזנגוף בעיר התנגש בעץ, נבדק החשד לפיו עמוד חשמל קרס בעקבות ההתנגשות. בתאונה נפצעה נערה בת 15 באורח אנוש, ובנוסף אליה נפצעו אישה בת 49 וגבר בן 76 באורח קשה. נהג האוטובוס נפצע באורח בינוני.

על פי התחקיר הראשוני, נהג האוטובוס איבד שליטה לאחר שהתנגש בעץ ובקו חשמל, ובעקבות זאת פגע במספר הולכי רגל, בהם הנערה בת ה-15 שנפצעה אנוש. הנערה פונתה לבית החולים איכילוב תוך כדי פעולות החייאה.