פאני שוקרון, צופה תושבת קריית שמונה ואם לחמישה, התראיינה אתמול (שלישי) ל"מדברים חדשות" וסיפרה על ההתמודדות של תושבי הצפון עם המצב הביטחוני הרעוע בקו העימות. "אני אשקר אם אגיד שבסדר כי לא בסדר בכלל", אמרה.

"נולדתי וגדלתי בקריית שמונה. נולדתי בשנת 1981 אז ככה שהייתי פה במלחמות. גדלתי עם קטיושות ועם מקלטים", סיפרה פאני. עם זאת, היא הדגישה את השוני בין המצב היום למצב בעבר: "היום אני מפחדת. הדור של היום זה לא הדור של פעם. בתור אמא אני מפחדת על הילדים".

פאני שיתפה גם לגבי היעדר המיגון בביתה: "לפעמים יש אזעקה, ובזמן האזעקה יש בום ויירוט. כשיש אזעקה אני צריכה לרדת במדרגות. אני גרה בקומה שנייה והמקלט נמצא בחוץ. הילדים ואני רצים לחדר המדרגות כי אין זמן להגיע למקלט".

לסיכום הדברים אמרה תושבת הצפון: "המצב הביטחוני פה רעוע ביותר. המדינה צריכה להכיר בנו בתור חיילים. אומנם אנחנו לא לובשים מדים, אבל אנחנו נמצאים בשדה קרב ונלחמים על החיים שלנו. ביבי צריך להעלות הילוך ולכסח את חיזבאללה, להעלים את חיזבאללה".