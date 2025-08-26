מחאות היחידים: המפגינים שיוצאים לצמתים כל יום - כבר שנתיים

מומלצים -

אלי לוי יצא לפגוש את המפגינים הבודדים, אלה שכבר כמעט שנתיים יוצאים בכל בוקר לצומת נידח בדרום או בצפון, עומדים עם שלט או דגל - למען השבת החטופים. אלה שהמחאה הפכה לשגרה היומיומית שלהם - ולא בהפגנות הגדולות אלא דווקא במקומות שבהם לא הייתם מצפים לפגוש אותם. צפו בכתבה המלאה