מחאות היחידים: המפגינים שיוצאים לצמתים כל יום - כבר שנתיים
אלי לוי יצא לפגוש את האנשים שיוצאים בכל בוקר לצומת בדרום או בצפון, עומדים עם שלט או דגל - למען השבת החטופים • אלה שהמחאה הפכה לשגרה היומיומית שלהם - דווקא במקומות שבהם לא הייתם מצפים לפגוש אותם • צפו
אלי לוימגיש מוסף "אלי לוי בשטח"
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
אלי לוי יצא לפגוש את המפגינים הבודדים, אלה שכבר כמעט שנתיים יוצאים בכל בוקר לצומת נידח בדרום או בצפון, עומדים עם שלט או דגל - למען השבת החטופים. אלה שהמחאה הפכה לשגרה היומיומית שלהם - ולא בהפגנות הגדולות אלא דווקא במקומות שבהם לא הייתם מצפים לפגוש אותם. צפו בכתבה המלאה
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות