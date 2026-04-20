בשבעה באוקטובר, סגן ניצב קובי הרוש, דובר מרחב נגב במשטרה, מצא את עצמו בלב הסיוט של עירו אופקים. הוא יצא מביתו כשהוא חמוש רק באקדח אישי, אך עם נחישות של לוחם שמרגיש שהמציאות עולה על כל דמיון. בעודו מנסה להבין את גודל האירוע, הוא קיבל החלטה לא שגרתית: לשלוף את הטלפון הנייד ולתעד את הכול. "הבנתי שקורה פה משהו שחייבים להנציח", הוא משחזר בשיחתו עם עדי מאירי, "ידעתי שהחומר שיקליט יהיה התיעוד היחיד של רגעי הדרמה הללו".

התיעודים המצולמים חושפים את הכאוס המוחלט ברחובות אופקים באותם רגעים. הרוש, ששימש כעיניים של המשטרה בשטח, הצליח לקלוט בעדשתו את חוליות המחבלים שחדרו לעיר. "המחבלים הגיעו לעיר שלי, לבית שלי," הוא מתאר את התחושה הקשה. הכתבה מלווה אותו כשהוא חוזר אל הזירות המרכזיות, בהן הסמטה שהפכה לסמל מחוץ לביתה של רחל אדרי. בתיעוד נראים חילופי האש הכבדים והמתח של הכוחות בשטח, בזמן שרחל ודוד אדרי הוחזקו כבני ערובה בתוך ביתם.

הרוש מסביר כי התפקיד הכפול – לוחם ומתעד – היה הכרחי באותו יום גורלי. בעודו נצמד לקבוצת השוטרים בקרבות פנים אל פנים, הוא לא הניח את המצלמה: "יד ימין אוחזת בנשק, יד שמאל אוחזת בטלפון". התיעודים של קובי הפכו מאז לחומר ארכיון נדיר שטרם נראה, המספק הצצה מצמררת לגבורה של השוטרים ואזרחי אופקים שנלחמו על חייהם. הוא נזכר ברגעים שבהם זיהה את עוצמת האיום, כאשר המחבלים ירו לכל עבר: "היה חשוב לי שיראו את האמת, את מה שעברנו שם בכל דקה ודקה".

בסופו של יום, הקרב באופקים הסתיים בחילוץ הירואי, אך הצלקות נותרו עמוקות. החזרה של קובי הרוש עם עדי מאירי אל הבית המפורסם של רחל אדרי סוגרת מעגל כואב. "היום הזה שינה את כולנו," הוא מסכם, "אבל התיעוד הזה מבטיח שלעולם לא נשכח את מה שקרה כאן". עבור הרוש, הסרטון שצילם בזמן אמת הוא לא רק עדות משטרתית, אלא צוואה של זיכרון לכל מי שנפל ולמי שנלחם כדי להציל את אופקים מהתופת שפקדה אותה באותו בוקר שחור.