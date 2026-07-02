יום האלף ל-7 באוקטובר: מפגינים חסמו את הכניסה לכנסת והציבו ארון קבורה

1,000 ימים ל-7.10: מפגינים מוחים בירושלים, אביו של שורד השבי נמרוד כהן: "לא הכרעת את חמאס" • המפגינים יצרו מיצג של מסע לוויה תוך הרמת ארון קבורה • בהמשך היום צפויות הפגנות נוספות

שלומי הלר
שלומי הלר ■ כתב ירושלים ושטחים ■ instagram.com
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יום האלף ל-7 באוקטובר: מפגינים חסמו את הכניסה לכנסת והציבו ארון קבורה
יום האלף ל-7 באוקטובר: מפגינים חסמו את הכניסה לכנסת והציבו ארון קבורהצילום: עידית אבישי

1,000 ימים ל-7.10: עשרות מפגינים הגיעו הבוקר (חמישי) מחוץ למעון רה"מ בבלפור ובסמוך לכנסת ישראל ומוחים בפתיחת יום האלף מאז 7.10.

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אביו של שורד השבי נמרוד כהן אמר בפתח מעונו של נתניהו: "לא הכרעת את חמאס, לא עשית כלום חוץ מדיאטה - תתבייש".

אביו של שורד השבי נמרוד כהן בהפגנה מחוץ למעון רה"מ: "לא הכרעת את חמאס"
אביו של שורד השבי נמרוד כהן בהפגנה מחוץ למעון רה"מ: "לא הכרעת את חמאס"

בסמוך לכנסת המפגינים יצרו מיצג של מסע לוויה תוך כדי שהם מרימים ארון קבורה עם הכיתוב "1,000 ימים של הפקרה".

מיצג של מסע לוויה בסמוך לכנסת (צילום: עידית אבישי)
מיצג של מסע לוויה בסמוך לכנסת (צילום: עידית אבישי)

בהמשך היום צפויות הפגנות נוספות מחוץ לבתי חברי כנסת, בצמתים מרכזיים, ברחבת הנובה ובכיכר החטופים.

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