יום האלף ל-7 באוקטובר: מפגינים חסמו את הכניסה לכנסת והציבו ארון קבורה

1,000 ימים ל-7.10: עשרות מפגינים הגיעו הבוקר (חמישי) מחוץ למעון רה"מ בבלפור ובסמוך לכנסת ישראל ומוחים בפתיחת יום האלף מאז 7.10.

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אביו של שורד השבי נמרוד כהן אמר בפתח מעונו של נתניהו: "לא הכרעת את חמאס, לא עשית כלום חוץ מדיאטה - תתבייש".

בסמוך לכנסת המפגינים יצרו מיצג של מסע לוויה תוך כדי שהם מרימים ארון קבורה עם הכיתוב "1,000 ימים של הפקרה".

בהמשך היום צפויות הפגנות נוספות מחוץ לבתי חברי כנסת, בצמתים מרכזיים, ברחבת הנובה ובכיכר החטופים.