האסון בבית הזיקוק באשדוד: משרד הבריאות הונחה להפסיק לעשות שימוש במכלי החמצן

מינהל הבטיחות במשרד העבודה פרסם היום (שישי) הנחיות מיידיות לשימוש במיכלי חמצן, בעקבות האירוע הקטלני בבית הזיקוק באשדוד ביום רביעי, שבו שתי עובדות נפטרו כתוצאה מתקלה בחליפות שהובילה למחסור בחמצן. ההנחיות נועדו למנוע שימוש שגוי ולסכן חיי עובדים נוספים.

הנחיות המשרד כוללות:

בדיקה חזותית: יש לוודא שכל מיכל חמצן תואם את ההטבעה על גופו, איסור שימוש במיכל שאינו מזוהה כראוי, סימון ובידוד: יש לסמן מיכלים בעייתיים בשלט "לא לשימוש - להחזרה לבדיקה" ולהפרידם מהמיכלים התקינים, ודיווח והחזרה: יש להחזיר את המיכלים לספק לבדיקה וכיול מחדש.

חזי שוורצמן, ראש מינהל הבטיחות, הנחה להודיע מיידית למשרד הבריאות על מיקום המיכלים ולהפסיק את השימוש בהם בבתי חולים ובקופות חולים, תוך פעולות מתואמות עם משטרת ישראל.

משרד העבודה מדגיש כי "בטיחות מעל הכל" ואין לקחת סיכון בשימוש בציוד שאינו מזוהה כראוי על פי התקן.

פראמדיקית מד"א הילה ביזאווי וחובש מד"א שמחה חסיד שהיו בזירת האסון סיפרו: "קיבלנו דיווח על שתי נשים שאיבדו את הכרתם במפעל בסמוך לאשדוד, הגענו למקום במהירות וראינו שתי נשים כבנות 50 שהן מחוסרות הכרה ללא דופק ונשימה, ביצענו פעולות החייאה ממושכות שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות שבסופן לא נותר לנו אלא לקבוע את מותן במקום".