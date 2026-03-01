מנסים לחזור לישראל? כל מה שצריך לדעת על טיסות החילוץ

עשרות אלפי ישראלים תקועים ברחבי העולם, זאת לאחר ביטול הטיסות המתוכננות לישראל. חברת ארקיע אינטרנשיונל הודיעה היום (ראשון) כי תפעיל טיסות מיוחדות בקו אתונה - טאבה - אתונה, באמצעות חברת אלקטרה איירווייז.

עוד נמסר כי הטיסות יבוצעו באמצעות מטוסי Airbus A320 של חברת אלקטרה, ונועדו לאפשר לנוסעים מעבר יבשתי ממעבר הגבול טאבה לישראל וכן יציאה מישראל דרך טאבה בטיסה לאתונה. מחירן - החל מ359 דולרים לכיוון

לוח הטיסות:

01.03.26

12:50 אתונה- טאבה 3E9214

16:40 טאבה- אתונה 3E9215

02.03.26

05:00 אתונה - טאבה 3E9212

08:50 טאבה - אתונה 3E9215

12:50 אתונה - טאבה 3E9214

16:40 טאבה - אתונה 3E9215