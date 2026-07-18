שריפות פרצו בשומרון ובעמק יזרעאל, בתים עולים באש בחוות גלעד

מטוסי כיבוי ולוחמי אש פועלים היום (שבת) בשני מוקדי שריפות בשומרון ובעמק יזרעאל. בשומרון נכנסה האש לקו הבתים בחוות גלעד, ומספר בתים עולים באש; ביישוב שמשית שבצפון פונה קו הבתים הראשון.

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מדוברות כבאות והצלה לישראל נמסר על האירוע בחוות גלעד: "לוחמי אש מתנדבים ממחוז יו"ש בסיוע מחוזות שכנים פועלים בשעה זו בשריפה שנעה מכיוון קדומים לחוות גלעד. האש נעה במהירות בחסות הרוחות ועברה את קו הבתים הראשון, ומספר בתים עולים כרגע באש. מטוסי הכיבוי מטייסת "אלעד" פועלים במקום לכיבוי קו הבתים. שוטרי מרחב שומרון ממחוז ש"י פועלים לפינוי התושבים, ולהכוונת התנועה בצירים הסמוכים".

על השריפה בעמק יזרעאל מסרה המשטרה כי "במוקד 100 של משטרת ישראל התקבל דיווח אודות שריפה שפרצה בשטח פתוח סמוך לישוב שמשית שבעמק יזרעאל. בשל חשש מהתפשטות האש, ולאחר התייעצות מול נציגי כב"ה הוחלט על פינוי קו הבתים הראשון ביישוב. השוטרים נמצאים כעת באזור יחד עם כוחות הכיבוי שפועלים בשטח במטרה למנוע את התפשטות האש".