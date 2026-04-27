לפני כשבועיים, טרם ההכרזה על הפסקת האש בלבנון, שיגר ח"כ מאיר פרוש מכתב לאלוף פיקוד העורף ובו דרישה לגיבוש מתווה שיאפשר את הגעתם של עשרות אלפי מתפללים למירון במצב מלחמה. במוקד המתווה שהציע פרוש: פריסה נרחבת של מאות מיגוניות ברחבי מירון - כך פרסם לראשונה היום (ראשון) כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן.

"אני מבקש להתריע כי לא ייתכן לחזור גם השנה על טעות זו ויש לבצע את התאמות הנדרשות בכדי לאפשר לקיים את ההילולא עם מספר משתתפים מרבי ככל הניתן בהתחשב בנסיבות", כתב פרוש.

"כולנו תפילה כי בעזרת ה' לא יוטלו הגבלות כלל וכלל, אך במידה וכן, הנכם מתבקשים לאפשר מתווה הכולל הצבת מיגוניות רבות ככל האפשר ברחבי מירון, כולל במתחם ההילולא המורחב, מתחם בני עקיבא, המרחבים שסביב הציון הקדוש, ועוד, באופן המאפשר השתתפות של אלפים בכל רגע נתון, כך שבסך הכללי יתאפשר בעזרת ה' לקהל רב ומגוון להשתתף במסורת".

בעקבות פנייתו, גיבש במשרד ירושלים ומסורת ירושלים הצעה לפריסת 300 מיגוניות במירון, אולם פיקוד העורף דחה את המתווה בטענה כי המיגונית אינה מהווה מיגון תקני והתריעו מפני סכנת רמיסה ודוחק בעת ריצה למרחבים המוגנים.

אמש, בפגישה שנערכה אצל ראש הממשלה נתניהו, הציג פרוש עמדה ניצית אף יותר. הוא טען כי לאור הפסקת האש, הוא מתנגד לכל הגבלה שהיא על קיום ההילולה במירון, והצהיר כי במידה ויוטלו מגבלות - הוא ופרויקטור ההילולה, יוסי דייטש, יתפטרו מתפקידם ויסירו אחריות מהאירוע.