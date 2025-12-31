צמיחה בלתי צפויה בעוטף: מספר התושבים הנוכחי גדול מערב 7.10
לראשונה מאז מתקפת 7 באוקטובר, מספר התושבים בעוטף חצה את רף ה-65 אלף • חמש קהילות שנפגעו קשות עדיין מתגוררות במגורים ייעודיים, והשיקום נמשך בהתאם לתוכנית האסטרטגית
צמיחה חשובה בחבל התקומה: על פי נתוני הלמ"ס שמתפרסמים היום (רביעי), כיום מתגוררים באזור כ-65 אלף תושבים ביחס לכ-62 אלף ערב מתקפת 7 באוקטובר.
חמש הקהילות שנפגעו באופן קשה ביותר במתקפה הרצחנית - ניר עוז, בארי, כפר עזה, כיסופים וחולית - עדיין נמצאות במגורים קהילתיים ייעודיים.
השר זאב אלקין שאחראי על שיקום הצפון והדרום, מסר: "נמשיך להתקדם למימוש היעד המרכזי שלנו: הכפלת אוכלוסיית חבל תקומה ל-120,000 תושבים".
ראש המנהלת, אביעד פרידמן, הוסיפה: "ב-2026 נמשיך להיענות לאתגרי השיקום והצמיחה, ונממש את התוכנית האסטרטגית שגיבשנו להצעדת החבל קדימה - לחיים בטוחים, משגשגים ומלאי תקווה".
מנהלת חבל התקומה פרסמה לאחרונה סיכום פעילות לשנת 2025 ומבט לשנת 2026, המדגיש את התקדמות השיקום, הצמיחה האוכלוסייתית והתוכניות להמשך פיתוח החבל.
כזכור, בחודש מאי האחרון מנהלת תקומה פרסמה נתונים שמראים כי 59 אלף תושבי חבל "תקומה" שבעוטף עזה, המהווים כ-92% מכלל התושבים באזור, שבו לבתיהם לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר. בדו"ח צויין כי ב-3 מתוך 10 היישובים בעלי הפגיעה הקשה ביותר הושלמו עבודות השיפוץ הקריטיות לחזרת התושבים.