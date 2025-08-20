אומת הפיטבולים: האם צריך לאסור את גידול הכלב המסוכן?
יותר ויותר ישראלים מגדלים בביתם פיטבול כחיית מחמד • לכלבים האלה, גזע שמיועד לתקיפה וציד, יש צד אלים שיכול להתפרץ עד כדי תקיפת בני אדם • מה הצעדים שאפשר לנקוט על מנת להקטין את הסכנה? • צפו בכתבה המלאה
אורי שפירא כתב מגזין
1 דקות קריאה
יותר ויותר ישראלים מגדלים בביתם כלב פיטבול כחיית מחמד. לכלבים האלה, גזע שמיועד לתקיפה וציד, יש צד אלים שיכול להתפרץ עד כדי תקיפת בני אדם - כאשר רק לפני חודשיים ננשכה למוות תינוקת בקריות. אז מה סוד המשיכה שלהם? והאם צריך לאסור על גידולם?ֿ
לפי נתוני ארגון ״בטרם״ לבטיחות ילדים, בארבע השנים האחרונות פונו כ-2500 ילדים בעקבות תקיפת כלבים. אמנם קשה לאמוד את מספר הפיטבולים בישראל - אך ניכר כי הוא בעליה, ועד שהחוק יתוקן וייאכף במלואו - המומחים ממליצים על צעדים שאפשר לנקוט על מנת להקטין את הסכנה. כתב i24NEWS, אורי שפירא, פגש את הבעלים והמאמנים.
