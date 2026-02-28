כתוצאה מהמטח האחרון שנורה היום (שבת) מאיראן לעבר ישראל, טיל נפל בבניין בתל אביב וגרם לפציעתם של 21 אנשים, בהם אישה כבת 40 שמותה נקבע. בנוסף, גבר כבן 40 במצב קשה, בן 30 ובת 90 במצב בינוני ו-17 נוספים במצב קל.

חובש מד"א אורי גרבי, סיפר: "מהרגע הראשון היה ברור לנו כי מדובר בזירה קשה, ראינו עשן שחור וסמיך שעולה מבניין מגורים עם הרס רב ומשמעותי, מכוניות שעולות באש והמולה רבה. במהירות הקמנו נקודת טיפול בנפגעים בסמוך לזירה, שם הענקנו טיפול רפואי למספר פצועים שחלקם כבר פונו לבית החולים, מבין הפצועים הראשונים שהגיעו אלינו היו גבר כבן 40 שנפצע באורח קשה וגבר כבן 30 במצב בינוני. במקביל, יחד עם כוחות פיקוד העורף, הכיבוי והמשטרה אנחנו מבצעים סריקות נוספות אחר נפגעים ומטפלים בפועל בפצועים נוספים בזירה".

הכוחות במקום עדיין סורקים לנפגעים נוספים. הפצועים פונו לבית החולים איכילוב. לוחמי האש פועלים בזירה כשבמקום נמצא הרס רב ורסיסים. כבאות והצלה מבקשים מהאזרחים לא להגיע לאזור מאחר וזה מקשה על עבודת הכוחות בשטח, ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

תיעוד מבצעי מד"א

הרקטות נורו במסגרת התגובה של איראן למבצע "שאגת הארי": ישראל וארצות הברית פתחו הבוקר במתקפה על איראן, במהלכה חוסל המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי. עשרות מטחי רקטות נרשמו עד כה.