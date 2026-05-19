מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, מפרסם היום (שלישי) את דוח נציב תלונות הציבור לשנת 2025. על פי הדוח, במהלך השנה הקודמת התקבלו 30,366 תלונות - עלייה של 41% לעומת שנת 2024. עוד עולה מהדוח כי 56% מהתלונות שהוגשו בשנת 2025 הינן מוצדקות - השיעור הגבוה ביותר מאז הקמת נציבות תלונות הציבור.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

הגופים שקיבלו את מספר התלונות הגבוה ביותר הם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, המוסד לביטוח לאומי, רשות המיסים, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד החינוך, משטרת ישראל, משרד הבריאות, עיריית ירושלים ומשרד המשפטים.

על פי הדוח, הסיבה העיקרית לעלייה בתלונות על רשות המסים והמוס לביטוח לאומי היא שמקורן באנשים שנפגעו במלחמת 'חרבות ברזל' ומבצע 'עם כלביא'. מרבית התלונות, כ-29%, היו על השירות לציבור. בנוסף, כ-20% מכלל התלונות היו על הרשויות המקומיות, ובראשן עיריות בני ברק, בית שמש ונתיבות.

כמו כן צוין בדוח כי הגוף שקיבל את מרב התלונות בשנת 2025 הוא משרד העבודה, עם 7,082 תלונות. מתוכן נקבע כי 91% הן מוצדקות - נתון המהווה עלייה של 659% משנת 2024. רוב התלונות שהוגשו נגד המשרד היו בנושא סבסוד מעונות יום ומשפחתונים, אשר מהווים כ-19% מסך כל התלונות שהוגשו לנציבות תלונות הציבור בשנת 2025.

מבקר המדינה אנגלמן סיכם ואמר: "גם בראי מבצע 'שאגת הארי' - חובה על כלל גורמי הממשלה לבחון את התלונות שהגיעו לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה במבצע 'עם כלביא', להפיק מהן את הלקחים הנדרשים ולשפר את השירות לציבור".

מבקר המדינה

על ריבוי התלונות נגד משרד העבודה אמר אנגלמן: "מספר הבקשות שטרם טופלו וכמות התלונות שהתקבלו בנציבות מצביעים על כשל מהותי ביכולת המוקד לממש את ייעודו ולתת שירות מיטבי לציבור ההורים בישראל. כבר בחודש מאי 2025 קבעתי כי על משרדי העבודה והאוצר לפעול בדחיפות לשיפור ולשדרוג של המענה שניתן להורים ולהפיק מבעוד מועד את הלקחים הנדרשים. עליהם לתקן את הליקויים שעלו מתלונות הציבור".

>>> עקבו אחרי i24NEWS בגוגל <<<

האזרח הקטן נגד האטימות הבירוקרטית

הדוח מציג מקרים מקוממים של אטימות כלפי משרתי מילואים וחיילים בסדיר. באחד המקרים, המוסד לביטוח לאומי סירב להעניק את מענק הסיוע המקסימלי בשווי 28,720 שקלים (בתוספת סל שיקום של 30,000 שקלים) לחייל בשירות סדיר, תושב העוטף, ששהה ביישוב ברמת זכאות גבוהה בשבעה באוקטובר כדי לסייע לדודתו שדודה נעדר באותו בוקר.

הביטוח הלאומי טען כי מאחר שהחייל שהה שם שלא במסגרת תפקידו הצבאי, והגיע ליישוב לאחר השעה 06:30 בבוקר, הוא זכאי למענק הנמוך בלבד (7,180 שקלים). הנציבות דחתה פרשנות זו, ובעקבות התערבותה מול צה"ל הופק חריג שהוביל לתשלום המענק המלא לחייל.

במקרה אחר, עיריית ירושלים סירבה לבטל ריביות פיגורים על דוח חניה שצברו מילואימניק ששירת למעלה מ-500 ימים במלחמה, ורק בעקבות פניית הנציבות בוטל הדוח במלואו.

מחדלים חמורים נרשמו גם בטיפול בתושבי הצפון והדרום המפונים מבתיהם. אלמנת מפונה מהצפון, שבעלה נפטר במרץ 2025, נתקלה בסירוב של המוסד לביטוח לאומי לקבל מענק התארגנות ומענק חד-פעמי בסך כולל של 25,630 שקלים, בטענה שהמערכת הטכנולוגית להגשת הבקשות נפתחה רק לאחר מותו. הנציבות קבעה כי התקלה הטכנית של הביטוח הלאומי אינה עילה לשלילת הזכאות, והכסף שולם לאלמנה ולמשפחות נוספות במצבה.

כמו כן, מפונה מקרית שמונה שביתו נפגע מאירועי איבה לא קיבל מענק עזיבה, לאחר שרשות המיסים והביטוח הלאומי התנו זאת במסמכים שלא ניתן היה להפיק. בעקבות בירור הנציבות, שולמו לו ולילדיו 20,000 שקלים.

במקרה אחר, תושב מפונה מהצפון שהתיר ללוחמי צה"ל להתגורר בביתו וספג נזקים כבדים, לא קיבל פיצוי מרשות המיסים שדרשה אישור מפורש מפיקוד העורף – אישור שהצבא סירב להנפיק. התערבות הנציבות מול פיקוד צפון פתרה את הפלונטר והתושב פוצה בסך של 72,393 שקלים.

הדוח חושף כשלים חריפים נוספים הנוגעים לפגיעה בזכויות אזרח, נשים ואוכלוסיות מוחלשות. תושבת שהושמה במעצר על ידי משטרת ישראל נכלאה במשך שעתיים באותו תא מעצר יחד עם גבר זר, בניגוד מוחלט לפקודות ולנהלים, ותחנוניה להפרדתה נדחו. בעקבות בדיקת הנציבות וצפייה בסרטוני האבטחה, המשטרה הודתה בליקוי חמור ופתחה בהליך חקירה משמעתי נגד השוטר.

בנוסף, המוסד לביטוח לאומי עצר במשך שבע שנים תשלום קצבת ילדים לילד שהוכרז "בר אימוץ", למרות שההכרזה בוטלה בבית המשפט, ורק כעת שולמו לאימו הביולוגית 15,066 שקלים רטרואקטיבית. במקרה אחר, המועצה הדתית באופקים גבתה מנשים תשלום מוגדל ולא חוקי של 24 שקלים על שהות ממושכת במקווה, ובעקבות פסיקת הנציבות הובהר כי הגבייה אסורה ותופסק לאלתר.

מהביטוח הלאומי נמסר: לביטוח לאומי יש 10 מיליון לקוחות ופוגש את תושבי ישראל בכל שלב בחייהם - ולכך תוסיפו את המלחמה והמילואים שהגדילו במאות אחוזים את היקף הטיפול של הביטוח הלאומי. כלומר, כמות התלונות לעומת היקף הטיפול הופך את התלונות לשיעור מזערי מהיקף השירות וההחלטות שמקבל הביטוח הלאומי מידי יום (כך שאין מקום להשוות בין משרדים מספר נטו של תלונות כלפי גוף כמו משרד התחבורה לבין מספר התלונות נטו כלפי הביטוח הלאומי).

עוד נמסר: "גם כשצוללנים לתוצאות התלונות רואים שהביטוח הלאומי נמצא במקום הראשון(!!!) מבחינת התלונות שאינן מוצדקות. רק 7%(!) מהתלונות נמצאו מוצדקות ביחס ובפער אדיר מיתר הנבדקים. יש לזכור שפעמים רבות הביטוח הלאומי מקבל ביקורת בגין יישום חקיקה בעוד הוא לא קובע את החקיקה. ופעמים רבות יש פער בין הכאב האישי לבין החוק. הביטוח הלאומי ימשיך לפעול לטובת שיפור השירות והסיוע לאזרחי ישראל ובתחושת שליחות ציבורית גדולה".