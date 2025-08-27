הסוף לפקקים? נפתח כביש 543 המחבר בין רעננה לשפיים

מומלצים -

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים וחברת נתיבי איילון פתחו היום (רביעי) לתנועה את כביש 543, שיחבר בין רעננה לקיבוץ שפיים ולכבישים 2 ו-20, במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים".

ציר התחבורה החדש צפוי לשפר משמעותית את זרימת התנועה באזור, להקל על עומסי התנועה ולספק לתושבי רעננה, חוף השרון והסביבה חיבורים מהירים ונוחים לנתיבי התחבורה המרכזיים ולחניון "חנה וסע" בשפיים - שעתיד להיפתח בחודשים הקרובים.

פרויקט "נתיבים מהירים" לאורך כביש 20 וכביש החוף הוא פרויקט לאומי שעלות הקמתו נאמדת בכ-7 מיליארד שקלים, במטרה לייצר אלטרנטיבה מהירה, נוחה ואמינה לעומסי התנועה. הפרויקט כולל סלילת נתיבים ייעודיים לתחבורה ציבורית ושיתופית, הקמת מתחמי "חנה וסע" גדולים והפעלת מערך היסעים ייעודי ומהיר - כל זאת במטרה לעודד מעבר לשימוש בתחבורה ציבורית ורכבים רבי תפוסה, ולצמצם את התלות ברכב הפרטי.

הכביש באורך שלושה וחצי קילומטרים, נבנה במשך שלוש שנים ובהשקעה של כ-250 מיליון ש"ח, מתחיל ברחוב שמעון פרס ברעננה וממשיך מערבה עד לקיבוץ שפיים. הכביש כולל גשר באורך 350 מטרים וברוחב 40 מטרים החוצה את כביש 20 ואת מסילות הרכבת, וכן שני צמתים המובילים ישירות למתחם "חנה וסע" בשפיים ולתחנת רכבת עתידית שנבנית במתח"ם. לצד סלילת הכביש, הוקם גם שביל אופניים חדש דו-כיווני, שיחבר את מערב רעננה, מדרך שמעון פרס, עם רשפון ושפיים.

במסגרת הפרויקט בוצעו שדרוגים תחבורתיים משמעותיים, בהם הקמת רמפת כניסה לכביש 20 דרום, רמפת יציאה מכביש 20 צפון אל כביש 543, וחיבור לכביש 2 דרום באמצעות שיקוע חדש. בנוסף, שודרגו תשתיות התחבורה והניידות באזור, לרבות התקנת שילוט ותאורה חדשים, מערכות בטיחות מתקדמות ושדרוג מערכות התחזוקה.

בעקבות פתיחת הכביש צפויים שינויים ושדרוגים במסלולי התחבורה הציבורית באזור. לציבור מומלץ להתעדכן בפרטי השינויים באמצעות יישומי התחבורה הציבורית.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב: "כביש 543 הוא פרויקט תשתית אסטרטגי שישנה את פני התחבורה באזור רעננה וחוף השרון. פתיחתו מאפשרת שיפור ניכר בזרימת התנועה, הקלה על עומסי התנועה וחיבור בצורה יעילה ומהירה בין הכבישים המרכזיים - 20 ו-2. מדובר בשדרוג משמעותי לתשתיות התחבורה בין-עירוניות, שיאפשר לתושבים תנועה נוחה ובטוחה יותר ויחזק את נגישות התחבורה הציבורית באזור. משרד התחבורה בראשותי ממשיך לפעול במלוא המרץ לשיפור התחבורה הציבורית והכבישים הארציים, תוך השקעה בפרויקטים שמובילים לשיפור איכות החיים של התושבים".