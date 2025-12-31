מבקר המדינה מגיב להחלטת בג"ץ: "נפעל לפיה, עד כה היינו היחידים שפעלו להוצאת האמת לאור"

ההחלטה - והסערה: משרד מבקר המדינה פרסם היום (רביעי) תגובה להכרעת בית המשפט העליון, שהוציא צו ביניים נגד המשך עבודתו על תחקירי מחדלי טבח 7 באוקטובר. בהודעה נכתב כי המבקר מתניהו אנגלמן "יפעל בהתאם להחלטת בג"ץ. במשך קרוב לשנתיים, מילא משרד מבקר המדינה את תפקידו בכל הנוגע לקיום עשרות ביקורות הנוגעות לאירועי ה-7.10".

בהמשך נכתב כי "במהלך תקופה זו נאספו חומרים רבים, נבחנו מאות סוגיות במטרה לקיים שתי תכליות מרכזיות: האחת, לסכם מסקנות ביקורת על מנת שיופקו לקחים במערכת האזרחית הציבורית והביטחונית. השניה לספק תשובה אמינה תקפה ומפורטת לציבור הישראלי שנותר מזה למעלה משנתיים בלא מענה באשר לסוגיות רבות הנוגעות ל-7.10. היום התקבלה החלטת ביניים של ביהמ"ש לפיה נדרש מבקר המדינה להקפיא את עבודתו ביחס לשמונה ביקורות שביצע".

"חשוב להזכיר כי עבודת משרד מבקר המדינה מתאפיינת באי תלות ובאובייקטיביות. חשוב לשמור דווקא בימים אלו על מקומו, סמכותו ותפקידו של מוסד מרכזי זה במדינה, העוסק בראש ובראשונה בביקורת על הרשות המבצעת של מדינת ישראל, על זרועותיה", נמסר עוד.

בסיום המסמך, במשרדו של המבקר שיגרו עקיצה לצה"ל ולממשלה: "עד כה מבקר המדינה הוא הגורם הממלכתי היחיד שפעל להוציא את האמת לאור ולספק תשובות לאזרחי ישראל על מחדל שבעה באוקטובר. ללא פרסום הדוחות לציבור, ליקויים לא יתוקנו - ובהם ליקויים שתיקונם עשוי להציל חיים".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, בג"ץ הוציא צו ביניים נגד המשך העבודה של אנגלמן על מחדלי שבעה באוקטובר והורה עליו להקפיא את עבודתו בעניין.

לפי הפסיקה, המבקר לא יוכל לבדוק דברים שעוסקים במדיניות ואסטרטגיה של ישראל, או בסוגיות שמצריכות "בירור עובדתי-חקירתי רחב ידיעה". באותה החלטה קבעו השופטים כי המבקר יהיה מנוע מזימון אנשים לצורך מסירת גרסה, פרטים או מסמכים, וכן אסור עליו לפרסם כל החלטה באותם נושאים מהותיים.

יחד עם צו הביניים, הרכב בית המשפט העליון הוציא גם צו על-תנאי. במסגרת הצו, שופטי בג"ץ דרשו ממבקר המדינה להשיב מדוע מוצדק כי הוא זה שיחקור את נושאי הליבה הקשורים ל-7 באוקטובר. כמו כן, עליו להבהיר כיצד הוא ישמור על זכויות דיוניות של מבוקרים במהלך קביעת אחריות אישית למחדל.