תאונת דרכים קשה בכביש 1 סמוך למחלף שער הגיא: חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו לבית החולים שערי צדק צעירה בת 17 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ועוד אדם במצב קל. שוטרי מחוז ירושלים פתחו בחקירה. על פי דיווח ראשוני, משאית התהפכה במתחם תחנת דלק שער הגיא ופגעה במספר כלי רכב.

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כאמור, משאית התהפכה בכניסה לתחנת הדלק במחלף שער הגיא על כביש מס' 1 ולכודה אחת במצב קשה חולצה. במוקד 102 של מחוז ירושלים התקבל דיווח על משאית שהתהפכה בכניסה לתחנת הדלק פז בכביש 1 לכיוון תל אביב תוך כדי שהיא פוגעת בארבעה כלי רכב נוספים.

למקום הוזנקו ארבעה צוותי כיבוי וחילוץ ממרחב בית שמש. בהגעה למקום החלו הצוותים בפעולות חילוץ של לכודה אחת שהועברה למתן טיפול על ידי גורמי הרפואה כאשר מוגדרת במצב בינוני. בשלב זה עומסי תנועה במקום ותחנת הדלק איננה פעילה עד לסיום פעולות פינוי המשאית והרכבים הפגועים.