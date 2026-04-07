ניתץ בפטיש אנדרטה לזכר לוחם יס"מ: כתב אישום נגד תושב מבשרת ציון

כתב אישום הוגש היום (שלישי) נגד תושב מבשרת ציון בן 53, לאחר שעל פי החשד ניתץ באמצעות פטיש את האנדרטה לזכרו של רס"מ יוסף (יוסי) קירמה ז"ל, לוחם יס"מ ירושלים שנהרג באוקטובר 2016 בעת שסיכל פיגוע ירי בעיר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

החקירה נפתחה בתחנת הראל עם קבלת הדיווח על השחתת האנדרטה וגרימת נזק כבד למקום. כוחות המשטרה פתחו בסריקות נרחבות והצליחו לאתר ולעצור את החשוד תוך זמן קצר.

מעצרו של הנאשם הוארך בבית המשפט, ולאחר גיבוש התשתית הראייתית הוגש נגדו כתב אישום בבית משפט השלום בירושלים.

במשטרה הדגישו כי הם רואים בחומרה רבה פגיעה באנדרטאות ובערכי ההנצחה של חללי כוחות הביטחון, שהקריבו את חייהם למען המדינה.