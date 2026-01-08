עפו על זה: המעסיקים שמעודדים את עובדיהם לטוס לטיול הגדול
יותר ויותר ישראלים בעלי קריירה ומשרה מבוקשת, שרוצים לצאת לטיול הגדול בחו"ל דווקא באמצע החיים - מקבלים עידוד ותמיכה ממקום העבודה • אורי שפירא פגש את המטיילים והמעסיקים שמעודדים אותם לזה
אורי שפירא כתב מגזין
יותר ויותר ישראלים בעלי קריירה ומשרה מבוקשת, שרוצים לצאת לטיול הגדול בחו"ל דווקא באמצע החיים - מקבלים עידוד ותמיכה, שאינם מובנים מאליהם, ממקום העבודה. בכתבה ששודרה אמש (רביעי) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו אורי שפירא פגש את המטיילים והמעסיקים שמעודדים אותם לזה.
