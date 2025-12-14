הקטל בכבישים: ילדה בת 3 נהרגה הבוקר (ראשון) מפגיעת רכב בערערה שבנגב. חובשים ופראמדיקים של מד"א ביצעו פעולות החייאה בילדה - כשלבסוף קבעו את מותה.

חובש רפואת חירום, אחמד אבו צעלוק, סיפר: "הביאו אלינו את הילדה לחבירה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. הם סיפרו לנו שהיא נפגעה מרכב בערערה בנגב. ביצענו פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותה במקום".

רק ביום חמישי האחרון נהרגה אישה בת 32 בתאונת דרכים קטלנית בכפר סבא, במעורבות שלושה כלי רכב. יום לפני כן, נהרג נער בן 17 בתאונה נוספת שאירעה בדרום הארץ, לאחר שהתהפך עם טרקטורון בשטח פתוח.

באחת השנים המדממות ביותר בכבישי ישראל, שרת התחבורה מירי רגב מתנערת מאחריות על הקטל בכבישים ועל מאות הקורבנות. בכנס החירום הלאומי לבטיחות בדרכים בחודש שעבר אמרה רגב כי "תאונות דרכים זה נושא חשוב שחייב טיפול, אבל יש פה בלבול בנוגע לאחריות".

"משרד התחבורה אחראי על תשתיות, אך בנוגע לאכיפה - יש כמה משרדים שאחראים לסוגיה הזו", טענה רגב. בפועל, האחריות החוקית הרשמית לסוגיה נתונה למעשה לידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.