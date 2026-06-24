בגלל דו"ח: הפרות סדר אלימות של חרדים קיצוניים במעבר מכבים

מאות חרדים קיצוניים החלו בהפרות סדר במעבר מכבים במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי), בעקבות דו"ח שניתן על ידי המשטרה לנהג רכב שעבר במקום. כוחות יס"מ הגיעו למקום על מנת להשיב את הסדר.

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על פי המשטרה, שוטרי תחנת מודיעין עילית שפעלו במעבר מכבים בדקו את רכבו של נהג לאחר שזה עורר את חשדם. בבדיקת הרכב עלה כי הנהג, תושב מודיעין עילית בשנות ה-20 לחייו, נהג ברכב בו לא בוצע טסט למעלה משנה. לנהג ניתן דו"ח, ולאחר מכן הוא שוחרר.

אלא שאז הגיעו למקום מאות חרדים שהחלו להפר את הסדר במקום, תוך שהם גורמים נזק לניידת המשטרה, וניקבו את גלגלי הרכב. בתיעודים שהגיעו מהזירה ניתן לראות שהתפתחו עימותים פיזיים עם השוטרים שהיו במקום. כאמור, למקום הוזעקו כוחות משטרה נוספים, בהם שוטרי יחידת יס"מ ואף חיילי צה"ל, שהחלו לפעול על מנת להשיב את הסדר על כנו.

המחאה הספונטנית הלילה מגיעה בסופו של יום זעם שהוכרז על ידי החרדים, בו יצאו שיירות מפגינים מעשרות מוקדים ברחבי הארץ לכיוון כלא 10. במהלך ההפגנות נרשמו מספר עימותים בין מפגינים לאזרחים. כמו כן נהגת רכב כבת 29 בהריון מתקדם נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים במעורבות שני כלי רכב בכביש 1, בסמוך למחלף שער הגיא.