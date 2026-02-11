חבר כיתת הכוננות חשד בפורץ - וירה: נער בן 15 נפצע קשה

נער כבן 15 נורה הלילה (רביעי) ע"י חבר כיתת כוננות סמוך לינה, לאחר שנחשד כפורץ - מצבו קשה. מבדיקה ראשונית עולה כי ככל הנראה לא מדובר באירוע פריצה, ונסיבות הגעתו של הנער ליישוב עדיין נבדקות.

הנער הגיע באופן עצמאי לנקודת חבירה עם צוות מד"א בתחנת דלק סמוכה, ומשם פונה לבית החולים קפלן. לאחר טיפול, מצבו השתפר ומוגדר כעת קל. היורה עוכב לחקירה ואחריה נעצר.

מעיריית יבנה נמסר: "אנו מבקשים להבהיר כי מבדיקה עם המשטרה עולה כי האירוע התרחש בסמוך לאחד היישובים במרחב ולא בעיר יבנה. הנער הפצוע אינו תושב העיר...האירוע מצוי בחקירת המשטרה".

מהמרכז הרפואי קפלן נמסר כי הנער "הובהל בשעות הלילה עם פציעות ירי בבטן העליונה. הוא טופל בחדר ניתוח, וכעת מאושפז במצב קל להמשך השגחה וטיפול".

פרמדיק מד"א דן בן ישי, סיפר:"הנער הובא אלינו לחבירה בתחנת הדלק כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".

ד"ר אלון בר, מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי קפלן, הוסיף: "נער בן 15 הגיע עם פציעות ירי בבטנו העליונה. הוא עבר הערכה ראשונית בחדר הטראומה, הדמייה ולאחר טיפול כירורגי אושפז ביחידת הטראומה להמשך טיפול והשגחה. הוא מוגדר כעת במצב יציב".