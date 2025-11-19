להקת כרישים הגיעה לחדרה - אזהרת חירום יצאה לציבור

להקת כרישים המונה כמה עשרות פרטים הגיעה הבוקר לאזור המים החמים בשפך תחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה, תופעה החוזרת על עצמה מדי שנה בין נובמבר למאי. רשות הטבע והגנים פרסמה היום (רביעי) אזהרה לציבור, שבה התריעה בפני הציבור שלא להתקרב ולא להיכנס למים באזור.

ברשות מפרטים כי הסכנה אינה נובעת רק מהכרישים עצמם, שמוגדרים כחיית בר שהתנהגותה אינה צפויה. האזור עצמו מסוכן ומתאפיין בזרמים חזקים, מערבולות וציוד דיג נטוש כמו קרסים וחוטים, המסכנים את הצוללים. "לצערנו, בשנה שעברה הסתיים מפגש בין כריש לאזרח שנכנס למים במוות טרגי", נמסר בהודעת הרשות.

הכרישים המגיעים לאזור משתייכים בעיקר לשני מינים: כריש עפרורי וכריש סנפירתן, שניהם מינים מוגנים הנמצאים בסכנת הכחדה בים התיכון. על פי מחקרים, הם מגיעים למים החמים כדי לנוח ולהאיץ תהליכים פיזיולוגיים.

"חשיבותם של הכרישים לשמירה על המערכת האקולוגית הימית היא רבה", מסביר יגאל בן ארי, מנהל היחידה הימית ברט"ג. "הם טורפי-על המדללים פרטים חלשים ובכך מחזקים מינים אחרים". ברט"ג מדגישים כי פגיעה, הטרדה או האכלה של הכרישים מהווה עבירה פלילית.