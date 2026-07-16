בעוד ארבע שנים: כביש 6 יגיע עד נהריה

אבן דרך משמעותית בחיבור הצפון למרכז: ועדת המכרזים הבין משרדית לפרויקט הארכת כביש 6 לצפון הכריזה היום (חמישי) על בחירתה של שפיר הנדסה אזרחית וימית כזוכה במכרז למימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של הארכת כביש 6 צפונה, ממחלף סומך ועד לבית העמק (מזרחית לעכו), בהשקעה של כ-2 מיליארד שקלים.

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הפרויקט, כולל סלילה של כ-22 ק"מ של כביש דו מסלולי תלת נתיבי והקמה של שלושה מחלפים חדשים: אבליים, מכר ובית העמק. העבודות להקמת הכביש צפויות להתחיל במהלך השנה הבאה ופתיחת הכביש צפויה בשנת 2030. בהתאם להחלטת הממשלה, משתמשים שייסעו בתדירות גבוהה במקטעים החדשים יהיו זכאים להנחה של 40% בתעריף האגרה, בהתאם לתנאי הזכאות שנקבעו.

הארכת כביש 6 נועדה לתת מענה למחסור בקיבולת כבישי האורך בין אזור הקריות לנהריה באמצעות יצירת ציר תחבורה מהיר נוסף, אשר יסייע בהפחתת עומסי התנועה בכבישים 4, 70 ו-22, יקצר את זמני הנסיעה וישפר את הנגישות בין יישובי הצפון לבין מרכז הארץ.

שרת התחבורה מירי רגב: "הארכת כביש 6 לצפון היא בשורה אסטרטגית לתושבי הגליל ומהלך נוסף במימוש החזון שלנו לחבר את ישראל מקריית שמונה ועד אילת. הכביש החדש יקצר את זמני הנסיעה, יפחית עומסים, יחזק את הביטחון התחבורתי וייצור מנוע צמיחה כלכלי משמעותי לצפון. אנחנו ממשיכים להשקיע בתשתיות תחבורה מתקדמות כחלק מהמחויבות שלנו לצמצום פערים ולחיזוק הפריפריה."