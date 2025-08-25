גם בלי רישיון: בת ה-16 שהפכה לנהגת מירוצים

מומלצים -

המוסך של אבא בעפולה – הוא המקום שבו החלום של אווה איבנוב הפך למציאות. בעוד נערות אחרות בגילה מבלות מול המסכים אווה מבלה בין צמיגים, שמנים וריח בנזין. כאן שומרים ומטפלים בכלי איתו היא מתחרה – מכונית מירוץ, מותאמת אישית בשבילה.

אווה התחילה בקארטינג, כבר בגיל 8. משם עברה לתחרויות באירופה – וגם כאן בישראל כבר הספיקה לזכות פעמיים באליפות. בזמן שחברותיה לכיתה רק חולמות על טסט – אווה כבר נחשבת לכוכבת עולה בעולם הנהיגה הספורטיבית.

עכשיו היא חוזרת הביתה – ובסוף השבוע האחרון עלתה בפעם הראשונה על מסלול הדריפט בכרמיאל, מול אלפי צופים. ושוב, היא מוכיחה וזוכה: במקום השלישי בתחרות הטנדם – הישג משמעותי לנערה הצעירה ביותר באליפות.

אווה איבנוב עוד לא הוציאה רישיון נהיגה – אבל כבר נחשבת לפנים חדשות ומבטיחות בספורט המוטורי בישראל. עם חלום להגיע למסלולים הגדולות של אירופה והעולם – היא מוכיחה שכישרון, נחישות ועבודה קשה יכולים לפרוץ כל גבול ולוחצת חזק עם הרגל על הגז.

