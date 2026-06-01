25 שנים לפיגוע במועדון הדולפינריום - החלום ושברו של דור ה-1.5 של עולי חבר העמים

הפיגוע במועדון הדולפינריום בחוף תל אביב, שהתרחש בדיוק היום (שני) לפני 25 שנים, ב-1 ביוני 2001, נותר עד היום פצע פתוח ורוטט עבור דור ה-1.5 של העלייה, אשר איבד את אחיו, אחיותיו וחבריו הטובים ביותר ברגע אחד של אכזריות, וממשיך לעצב את תפיסת הביטחון והזהות של הקהילה כולה בתוך המציאות המורכבת בישראל.

הטבח הרצחני התרחש בליל שבת, כאשר המועדון הפופולרי, שהיה מזוהה במיוחד עם ציבור העולים הצעיר, היה מלא וגדוש במאות מבלים ומבלות בגילאי 16 עד שנות העשרים המוקדמות, שנמשכו למקום בין היתר בשל כניסה ללא תשלום עבור נערות.

סעיד חוטארי, מחבל פלסטיני בן 24 מהעיר קלקיליה, ניצל את הדוחק והצפיפות והשתלב בתוך התור הארוך של הילדים והנערים שהמתינו בכניסה. לאחר שנשא תפילה, פוצץ המחבל חגורת נפץ קטלנית שהכילה מסמרים, ברגים וכדורי מתכת כדי למקסם את הפגיעה. מעוצמת הפיצוץ נרצחו 17 צעירים וצעירות במקום, וארבעה נוספים נפטרו בימים שלאחר מכן בבתי החולים כתוצאה מהפציעות האנושות.

מאחורי המספר המזעזע של 21 הקורבנות עומדים סיפורים אנושיים שוברי לב הממחישים את השבר הגדול של חלום העלייה והרצון להעניק עתיד טוב יותר לדור הצעיר.

האחיות ילנה בת ה-18 ויוליה בת ה-16 נמילוב, שעלו לישראל עם אימן ואחיהן הצעיר בשנת 1995, יצאו למסיבה והבטיחו לחזור לפנות בוקר; אימן, שהבינה כי בנותיה אינן עונות, נאלצה לעבור את הנורא מכל וזיהתה את גופתה של ילנה בבית החולים רק באמצעות הלק הירוק הייחודי שמרחה על ציפורניה שעות ספורות לפני שיצאה מהבית.

שתי חברות טובות נוספות, אניה קזצ'קוב ומריאנה מדבדנקו, שתיהן בנות 16 בלבד, נרצחו יחד בעודן ממתינות בכניסה למתחם. אניה חזרה הביתה באותו היום גאה ומאושרת עם ציון 100 במבחן בגרפיקה ובמחשבים, ויצאה לחגוג כשבתיקה מונח בגד ים לקראת בילוי מתוכנן בים למחרת, בעוד שמריאנה, שאהבה את ישראל בכל ליבה, סירבה בתוקף לבקשת אביה לחזור לרוסיה בשל קשיי הקליטה.

סיפורו של דיאז נורמנוב, חייל בודד בן 21 שעלה ממוסקבה כדי להתגייס לחיל משמר הגבול, מציג זווית טראומטית נוספת; דיאז, שהגיע למועדון בחופשתו הראשונה כדי ללוות את בת זוגו, חלם להעלות את משפחתו ארצה, ורק לאחר שנרצח החליטה משפחתו להגשים את צוואתו הבלתי כתובה ועלתה לישראל מבלי שהוא יזכה לראות זאת.

המשפחות שעזבו את מדינות מולדתן מאחור עשו זאת מתוך מטרה מרכזית למצוא מקלט בטוח במדינת היהודים, אולם הפיגוע בדולפינריום ניפץ את האשליה הזו באחת וכפה עליהן להתמודד עם טראומה כפולה של הגירה קשה לצד שכול לאומי. האסון הפך לנקודת מפנה היסטורית ביחסה של החברה הישראלית הוותיקה כלפי העלייה מחבר המדינות, כאשר השותפות בגורל ובכאב העמיקה את כור ההיתוך, אך הותירה את בני הקהילה להתמודד במשך חצי יובל עם זיכרונות קשים שלא נמחקו וממשיכים להדהד בכל אזכור של המועדון הישן על קו המים.