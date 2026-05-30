המפכ"ל לשעבר, משה קראדי, התארח היום (שבת) בכנס שבת תרבות במשען וחשף כי חזר לעמוד בקשר עם המפכ"ל הנוכחי דני לוי ואף לייעץ לו. "הוא מתחיל להבין שהשר בן גביר משחק בו", אמר קראדי.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

קראדי שיתף במערכת היחסים המורכבת עם המפכ"ל המכהן, אשר כללה תקופה ארוכה של נתק בעקבות ביקורת ציבורית שמתח עליו: "הייתי בהתחלה בקשר עם דני לוי, אחר כך היינו שנה בנתק כי הוא כעס עליי שהייתי מבקר אותו. בחודשיים האחרונים חזרנו להיות בקשר, אנחנו מדברים ואני מייעץ לו על חלק מהאירועים".

קראדי הוסיף כי הוא מזהה שינוי בעמדתו של לוי מול בן גביר, וחשף כי המפכ"ל אף התקשר אליו באופן אישי כדי להביע מחאה על דברים שאמר עליו בתקשורת. "אני מזהה שינוי, אני מזהה שהוא מבין מה שהוא לא הבין בהתחלה - שבעצם השר משחק בו. ודרך אגב, אחרי האמירה הזאת קיבלתי ממנו טלפון שפגעתי בו, שאמרתי שיש לו מאפיינים של נסחט".