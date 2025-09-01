בחסות פתיחת שנה"ל: הצעד של פעילי ההתיישבות הישראלית בעזה

מומלצים -

משפחות גרעין "חלוצי עזה" של תנועת נחלה עברו הלילה (בין ראשון לשני) לגור בקראוונים שהוצבו עם הפנים לעזה, וילדיהן פתחו את שנת הלימודים במוסדות החינוך בדרום, בסמוך לאתר הזמני של הגרעין. הם מסבירים כי המעבר דרומה נועד "לקרב את המשפחות כמה שיותר אל היעד - התיישבות מחודשת בתוחמת הצפונית של עזה - בניסנית, אלי סיני ודוגית".

"עזבנו את הבתים הנוחים, את מקומות העבודה ואת מוסדות הלימוד הקודמים, ועברנו לקראוונים עם הפנים לעזה - כדי להיות קרובים ככל האפשר עד שניכנס להתיישבות קבע בתוך עזה", הם מסרו.

פעילת הימין ויו"ר תנועת נחלה, דניאלה וייס, מסרה: "המשפחות שעוברות לקראוונים הן החלוצים של דורנו. כעת היעד הוא התיישבות בתוחמת הצפונית - זו נקודת ההתחלה. משם נמשיך לכל חבל עזה, עד להקמת יישובים יהודיים בכל חבל עזה".