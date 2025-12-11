כ"ץ: אביא לישיבת הממשלה הבאה לאישור את סגירת גל"צ

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע היום (חמישי) כי יביא לישיבת הממשלה הבאה, ביום ראשון ה-21 לדצמבר, את ההחלטה על סגירת תחנת גלי צה"ל לאישור.

בהצעת המחליטים שפרסם בעבר משרד הביטחון, נכתב כי הליך הסגירה יושלם לא יאוחר מה-1 במרץ 2026. נוסף על כך, יוקם צוות יישום מיוחד שמטרתו להוביל את תהליך הסגירה, כולל את סיום העסקת העובדים, הן האזרחיים והן עובדי צה"ל, בהסדרים ראויים. הצוות יהיה אחראי גם להחלטות הקשורות בהסדרת זכויות העובדים בעקבות השינויים.

כחלק מההסדרה, הצעת המחליטים מעניקה לשר הביטחון ישראל כ"ץ את הסמכות לקבל את ההחלטות בנושא תחנת הרדיו, תוך שיתוף פעולה עם משרד הביטחון וגורמים נוספים במערכת הביטחונית והפוליטית. הייעוץ המשפטי למשרד הביטחון קבע כי אין מניעה משפטית למהלך הסגירה.

מוקדם יותר השבוע פרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית כי מפקד גלי צה"ל פנה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בניסיון לבלום את ההליך וטען כי "אין ברשות התחנה מידע על הדעות הפוליטיות של אנשיה".

במכתב כתב לב-רם כי "יש בעייתיות בחתירה לסגירת תחנה המשדרת חדשות בשנת בחירות". בנוסף ציין לב רם, "נאמר לי, 'כשאתה רוצה להדיח אנשים - אתה יודע לעשות את זה'".