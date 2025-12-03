למען זכויות אנשים עם מוגבלויות: מאות בניינים מוארים בסגול

לכבוד יום המודעות הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות שחל היום (רביעי), מאות בניינים ברחבי הארץ הוארו באור סגול, שהוא הצבע המזוהה עם קהילת המוגבלויות בעולם. הבניינים בארץ הוארו כמדי שנה במסגרת פרויקט "לילה סגול", שהוא יוזמה משותפת של המרכז לשלטון מקומי ואזורי, מפעל הפיס ואתר "שווים". השנה בחרו לציין את היום בסימן מתמודדי פוסט טראומה ומוגבלויות שקופות.

בין הבניינים שהוארו בארץ ניתן למצוא את בית מפעל הפיס בת"א, בית הנשיא בירושלים, עשרות עיריות, משרדי ממשלה, בתי חולים ומרכזים רפואיים, מוסדות אקדמיה ותרבות, בנייני חברות ועשרות אתרים איקוניים כמו מגדל דוד ומוזיאון תל אביב לאומנות.

בנוסף, הוארו גם בניין מטה הנהלת חברת הספנות הגלובלית צים בישראל ומשרדיה הראשיים בווירג'יניה, ארה"ב, וכן היער הסודי בקפריסין אשר אירח שורדים ממסיבת הנובה.

מפעל הפיס

היוזמה של מפעל הפיס והמרכז לשלטון מקומי ואזורי להעלאת המודעות לזכויות אנשים עם מוגבלויות התחילה בשנת 2015, והשנה לוקחים חלק יותר מ-200 בניינים בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אילת.