"על קברה התחייבתי שאלחם": אמה של תאיר ראדה מגיבה לשינויים בתיק החקירה

החלטת המשטרה להעביר את תיק החקירה של רצח תאיר ראדה ז"ל לימ"ר תל אביב הפתיעה גם את אמה של הקורבן.

בריאיון למגיש "מהדורת חמש" שרון נסים, סיפרה היום (שני) אילנה ראדה, אמה של תאיר ז"ל, על התחושות הקשות וההפתעה למשמע הידיעה: "על קברה של בתי זכרונה לברכה שנרצחה באכזריות בתוך בית ספר, התחייבתי שעד יום מותי אלחם למען הצדק והאמת".

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אילנה ראדה ציינה כי שום גורם רשמי ממערכת המשפט או המשטרה לא עדכן אותה או את עורכת דינה טל אבן על המהלך, והיא גילתה על כך יחד עם הציבור. למרות חוסר האמון שהתפתח אצלה לאורך השנים, היא הביעה תקווה זהירה כי היחידה החוקרת אכן תפתח את תיק החקירה ותעשה עבודה יסודית.

ראדה הדגישה כי ההורים במדינה דורשים שקט נפשי ואמון במערכת, וייחלה לכך שעוד לפני ראש השנה יימצאו ויובאו לדין המעורבים ברצח בערבוביית האלימות הגוברת בבתי הספר.

בדבריה התייחסה ראדה גם למאמצים העצמאיים שהובילה עם צוות מקצועי לחשיפת פרטים שהוסתרו בתיק לאורך השנים, תוך שהיא מבהירה כי אינה מתעסקת באולה קרבצ'נקו ובאדיר חבני. היא ציינה כי אין לה אגו, והבהירה שאם הפרקליטות או המשטרה יוכיחו אחרת היא תדע להודות בטעותה. "אני הכנסתי את עצמי ולא מצטערת לרגע לתוך המשפט, לכל דיון ודיון, כי הבנתי שרק שם אולי אשמע את האמת", אמרה ראדה בראיון.

ברקע ההתפתחויות, הבהיר אמש בראיון ל-i24NEWS עו"ד אמיר טיטונוביץ', המייצג את אולה קרבצ'נקו, כי מרשתו אינה קשורה להעברת התיק וכי הצעד הגיע בהפתעה גם אליהם. "יש הטוענים שהחוקרים נשבו בקונספציית זדורוב ולא הסתכלו בכיוונים אחרים, אולי טוב שאנשים אחרים שלא מכירים כלום יבחנו את החומר מחדש", אמר עו"ד טיטונוביץ' בראיון לסיריל עמר ב"מהדורת חמש".

העברת התיק מימ"ר צפון מתבצעת במקביל לעתירה שהגישה אילנה ראדה, כשבמשטרה מבהירים כי לא מדובר בפתיחת החקירה מחדש אלא בבחינת התיק בין יחידות, שכן תיק רצח שלא פוענח אינו נסגר לעולם.