המהפך של דרור רפאל - שהתפכח מהאשליות וחוטף על כך
לאחרונה מגלה שדרן הרדיו הוותיק את פני המחנה הליברלי • מאז שהעז להשמיע קול מחוץ לשורותיו הביא עליו מבול של מתקפות • בריאיון הוא חושף: התהליך שעבר - האשליות וההתרסקות • וגם: מה הוא חושב על שי גולדשטיין?
בחודשים האחרונים דרור רפאל מגלה מחדש את הפנים האמיתיות של "המחנה הנאור, הליברלי והדמוקטי". שדרן הרדיו הוותיק העז להשמיע קול מחוץ לשורות מקהלת השמאל - והביא עליו מבול של מתקפות מהמחנה שאיתו צעד עד 7 באוקטובר.
בריאיון בלי פילטרים שקיימה איתו מגישת "קבינט שישי" נוה דרומי, חשף את תהליך ההתפכחות הכואב שעבר - מאשליות השלום שבהתרסקות, המתקפות נגדו מהמחנה שנטש, תנועת ה"רק לא ביבי" שמשבשת את הדעת, ומה הוא חשב על האקס המיתולוגי שלו - שי גולדשטיין.
רפאל סיפר על תחושותיו לאחר שכתב כי שר הביטחון ישראל כ"ץ "בסך הכל בסדר". "מסתבר שזה לא טוב לחשוב ככה, הוא לא נולד להיות שר ביטחון אבל הוא פוליטיקאי מיומן. בזמן גלנט היה 7 באוקטובר", והוסיף: "יש חלון של דברים שמותר לך להגיד בתקשורת - אם אתה זז מהם, זה כאילו השמיים נפלו".