המהפך של דרור רפאל - שהתפכח מהאשליות וחוטף על כך

בחודשים האחרונים דרור רפאל מגלה מחדש את הפנים האמיתיות של "המחנה הנאור, הליברלי והדמוקטי". שדרן הרדיו הוותיק העז להשמיע קול מחוץ לשורות מקהלת השמאל - והביא עליו מבול של מתקפות מהמחנה שאיתו צעד עד 7 באוקטובר.

בריאיון בלי פילטרים שקיימה איתו מגישת "קבינט שישי" נוה דרומי, חשף את תהליך ההתפכחות הכואב שעבר - מאשליות השלום שבהתרסקות, המתקפות נגדו מהמחנה שנטש, תנועת ה"רק לא ביבי" שמשבשת את הדעת, ומה הוא חשב על האקס המיתולוגי שלו - שי גולדשטיין.

רפאל סיפר על תחושותיו לאחר שכתב כי שר הביטחון ישראל כ"ץ "בסך הכל בסדר". "מסתבר שזה לא טוב לחשוב ככה, הוא לא נולד להיות שר ביטחון אבל הוא פוליטיקאי מיומן. בזמן גלנט היה 7 באוקטובר", והוסיף: "יש חלון של דברים שמותר לך להגיד בתקשורת - אם אתה זז מהם, זה כאילו השמיים נפלו".

