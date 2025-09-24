רס"ן שחר נתנאל בוזגלו נפל בעזה; נמשך גל ההכרה ב"פלסטין" באו"ם; כטב"ם נפל באילת | סיכום החג

מומלצים -

סיכום חדשות החג: הותר לפרסום כי רס"ן שחר נתנאל בוזגלו, בן 27, ממגדל העמק נהרג בעזה. כטב"ם שנורה מתימן נפל באוזר מתוייר באילת - 22 נפצעו, בהם שניים קשה. נמשך גל ההכרה במדינה פלסטינית. טראמפ נאם בעצרת הכללית של האו"ם וקרא: "שחררו את כל החטופים - עכשיו!". גורם ישראלי בכיר מסר ל-i24NEWS: "יש סבירות גבוהה לפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא סוריה א-שרע ביום שני".

הותר לפרסום: רס"ן שחר נתנאל בוזגלו ממגדל העמק נהרג בעזה

דובר צה"ל התיר לפרסום כי רס"ן שחר נתנאל בוזגלו, בן 27, ממגדל העמק, מפקד פלוגה בגדוד 77, עוצבת ׳סער מגולן׳ (7), נפלבקרב בצפון רצועת עזה - שכונת שייח רדואן, במהלכו נורה טיל RPG לעבר הטנק בו שהה עם הצוות שלו. לאחר מכן, נקבע מותו בבית החולים סורוקה בבאר שבע.

24 פצועים בפגיעת כטב"ם אילת - בהם 2 באורח קשה; צה"ל: בוצעו ניסיונות יירוט - שכשלו

כטב"ם ששוגר מתימן פגע היום (חמישי) סמוך לאזור תיירות מרכזי באילת. 24 נפצעו - בהם שני גברים כבני 3- ו-60 שנפצעו באורח קשה מרסיסים. אדם נוסף נפצע בינוני, 15 נפצעו קל ו-7 נפגעי חרדה. כולם פונו על ידי צוותי מד"א לבית החולים יוספטל בעיר. עד ראייה סיפר: "יצאתי למרפסת של המלון והיה פיצוץ הייתי בטוח שיירטו אותו. אחרי כמה שניות היתה עוד אזעקה ואז ראיתי את הכטב"ם נוחת, היה עשן ופיצוצים".

"הם אנשים עם כבוד": מקרון הכריז על הכרה במדינה פלסטינית

נשיא צרפת עמנואל מקרון הכריז כי מדינתו מכירה רשמית במדינה פלסטינית. מקרון נאם במסגרת העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, בהשתתפות 193 משלחות מכל רחבי העולם. בנוסף לצרפת, גם אינדונזיה, בלגיה, לוקסמבורג, מונקו ואנדורה הכריזו כי הן מכירות במדינה פלסטינית.

טראמפ: "צריכים להיות מאוחדים - שחררו את החטופים עכשיו"

נשיא ארצות הברית נשא דברים בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. בנאום שנמשך כשעה, תקף בין היתר את בליץ ההכרה במדינה פלסטינית: "אני פועל גם להפסקת אש בעזה. לצערי חמאס לא רוצים את זה. אסור לשכוח את שבעה באוקטובר. כעת חלק מהגוף הזה (האו"ם) רוצים להכיר במדינה פלסטינית, כשהרווח מזה לחמאס יהיה גדול מדי, זה פרס על שבעה באוקטובר. כולם צריכים להיות מאוחדים תחת מסר אחד - שחררו את החטופים עכשיו!". במקביל, אמר הנשיא כי לדעתו "מדינות נאט"ו צריכות ליירט מטוסים רוסיים שפולשים לשטחם". לשאלה האם יעזור ליירט את המטוסים, השיב טראמפ: "תלוי בנסיבות".

גורם ישראלי בכיר: "סבירות גבוהה לפגישה בין רה"מ לא-שרע"

בצל התקדמות השיחות על הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה, גורם ישראלי בכיר מסר ל-i24NEWS כי ישנה "היתכנות גבוהה לפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא סוריה אחמד א-שארע בוושינגטון ביום שני".

דיווח: איראן החלה בשיקום אתרי ייצור הטילים

תמונות לווין שפרסמה סוכנות הידיעות AP מעידות כי איראן החלה לשקם את אתרי הייצור המשמשים לפיתוח טילים. הדיווח מציין כי קיים מחסור במרכיב קריטי - מערבלים פלנטריים הנחוצים לייצור דלק מוצק - מה שמקשה על חידוש פעילות המתקנים.

מכבי תל אביב לא רצויה יותר: ההחלטה המקוממת באמסטרדם

עיריית אמסטרדם אישרה ברוב גורף שקבוצת הכדורגל "מכבי תל אביב" לא רצויה בעיר - כשנה אחרי המהומות האלימות שפרצו בתום משחק הקבוצה נגד קבוצת "אייאקס" ההולנדית. המועצה הצביעה בשבוע שעבר בעד הצעה של מנהיג מפלגת "דנק", שהר חאן והיא מתייחסת למועדוני ספורט שפועלים ב"התנחלויות בלתי חוקיות או בשטח כבוש", בנוסף לקבוצות בהן "לא יינקטו צעדים נגד ביטויים קיצוניים וגזעניים מצד הגרעין הקשה".

