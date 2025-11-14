הסרט המטלטל על 3 החטופים שברחו מהשבי - ונהרגו מאש צה"ל

בשבוע הבא ייצא לאקרנים הסרט המטלטל "תהיה חזק", על סיפור בריחתם ההירואי של שלושת החטופים יותם חיים, אלון שימריז וסאמר טללאלקה, שכבר ראו את החופש עד שנהרגו בשוגג מאש צה"ל.

משפחותיהם צפו בסרט שמשחזר את רגעי הבריחה הדרמטיים, את הימים בין חיים ומוות - ואת הטרגדיה. כתבנו, יונתן רווה, מביא הצצה לסיפור הבלתי נתפס כמו שלא סופר מעולם.

