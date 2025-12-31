ראש עיריית רהט נגד בן גביר: "מגלומן אלים שמבעיר את השטח"

ראשי הרשויות הבדואיות בנגב התכנסו היום (רביעי) לדיון חירום, על רקע פעילות המשטרה בכפר תראבין והצתת הרכבים ביישוב להבים. ראש עיריית רהט טלאל אלקרנוואי, הביע התנגדות נחרצת לכיתור הכפר בטענה כי מדובר ב"עונש קולקטיבי" של כפר שלם, וכי צריך לטפל בעניין באופן נקודתי.

כמו כן התבטא ראש עיריית רהט נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ואמר כי הוא "מגלומן אלים שרוצה להצית ולהבעיר את השטח בין הבדואים ליהודים". אלקנאווי האשים את השר בכך שהוא "רוצה להרוויח קולות בשנת בחירות על חשבון מערכות היחסים שנבנו בין עם ראשי הרשויות היהודיות בדרום".

אלקנאווי גם גינה את שריפת הרכבים שאירעה במהלך הלילה ביישוב להבים, ואמר כי ראשי הרשויות הבדואיות מעוניינים למגר את הפשיעה והאלימות בחברה הבדואית, אך כי מבצע האכיפה של המשטרה אינו הדרך לעשות זאת. ראש עיריית רהט איים לסגור את כביש 40 במחאה במידה ופעולת המשטרה תימשך כפי שהיא.

בתוך כך, חבר הכנסת ווליד אל הושאלה ממפלגת רע"ם שהשתתף גם הוא בכינוס, יצא בקריאה לראש הממשלה לפטר את השר בן גביר, בטענה כי "הוא לא יכול לקבל החלטות באופן שפוי".