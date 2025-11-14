סודות מתא המעצר: צביקה קליין על הפרשה שטלטלה את חייו

צביקה קליין הוא עיתונאי מוערך, עורך הג'רוזלם פוסט, עיתון בעל תפוצה של 30 מיליון קוראים. לפני חצי שנה, חייו עברו טלטלה גדולה. לאחר שביקר בקטאר וראיין את ראש הממשלה הקטארי - הוא הפך ליעד חקירה של היועמ"שית שראתה בו חלק מהמנגנון של לשכת ראש הממשלה.

הוא נעצר, הטלפון הנייד שלו והדרכונים הוחרמו והוא עבר חקירה - ממש כאחרון הפושעים. בריאיון אישי הוא פותח הכל - על החוויה המטלטלת במעצר, הפרשה ששינתה את חייו ומה הוא חושב על היחס המפלה שמקבלת הפצ"רית.

