בארץ הגיבורים: הלוחם שאיבד את חברו הטוב ואת רגלו בקרב

שנתיים בדיוק עברו מאז יואב צבעוני, לוחם מגלן, נפצע אנושות בעזה כשטיל פגע בבניין בו שהה. הוא שכב שבועיים בין חיים למוות וכשהתעורר מתרדמת גילה שחברו הטוב צביקה לביא נהרג באותה תקרית ושכל חייו יחיה עם רגל אחת.

בכתבה ששודרה הערב (שישי) ב"קבינט שישי", שנתיים אחרי, שמעון אלקבץ יצא לפגוש אותו, במסגרת המסעות שלו בארץ הגיבורים, וחוזר עם סיפור בלתי נתפס על ניצחון החיים כנגד כל הסיכויים, הקרב שבו איבד את רגלו והמפגש המרגש עם אלמנתו של החבר שאיבד. בארץ הגיבורים: צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד